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Der Jubel von Atlético-Coach Simeone war groß
© Getty

Nach 2:5-Debakel

Spurs jagen gegen Simeone-Elf ein historisches Comeback

17.03.26, 18:58
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Nach der heftigen 2:5-Abreibung im Hinspiel steht Tottenham Hotspur am Mittwochabend vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Interimscoach Igor Tudor braucht gegen das abgebrühte Atletico Madrid ein echtes Wunder, um das Viertelfinale noch zu erreichen.

Die Spurs empfangen Atletico am Mittwoch (21:00 Uhr – live Sky & Sport24-Liveticker) in einer Phase, die man nur als Überlebenskampf bezeichnen kann. Zwar beendete das Team am Sonntag mit einem dramatischen 1:1 gegen Liverpool eine Serie von sechs Niederlagen, doch in der Premier League steckt der Londoner Nobelklub tief im Abstiegskampf. Ein Erfolg gegen die Spanier wäre wohl eine der größten Überraschungen der Turniergeschichte.

Personelles Lazarett bremst die Spurs

Die Aufgabe wird durch eine beispiellose Verletzungsmisere erschwert. Igor Tudor muss auf eine ganze Elf an Stars verzichten: Richarlison fehlt gesperrt, dazu gesellen sich James Maddison, Dejan Kulusevski und Yves Bissouma auf der Verletztenliste. Immerhin kehrt Abwehrchef Micky van de Ven nach seiner Sperre zurück. Bei Atletico hingegen fehlt lediglich Stammtorhüter Jan Oblak (Muskelverletzung), für ihn wird Juan Musso zwischen den Pfosten stehen.

Atletico als England-Schreck

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache gegen Tottenham: Die "Colchoneros" gewannen zehn ihrer letzten 14 K.-o.-Duelle gegen englische Teams. Zudem erzielte die Mannschaft von Diego Simeone in sieben der letzten acht Champions-League-Spiele das erste Tor. Sollte Madrid auch in London früh treffen, wäre der Vier-Tore-Vorsprung für die ersatzgeschwächten Spurs wohl endgültig uneinholbar. Auf den Sieger wartet im Viertelfinale bereits der Gewinner aus der Partie Newcastle gegen Barcelona.

Mögliche Aufstellungen:

Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Danso, Van de Ven, Spence – Gray, Sarr – Tel, Simons, Kolo Muani – Solanke

Atletico Madrid: Musso – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez

Live auf Sky.

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