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Arne Slot
© AFP

Schicksalsnacht

Liverpool vs. Galatasaray: Arne Slot zittert um seinen Job!

17.03.26, 18:08
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An der Anfield Road herrscht Alarmstufe Rot. Nach der peinlichen 0:1-Pleite im Hinspiel und gellenden Pfiffen am Wochenende braucht der FC Liverpool am Mittwochabend gegen Galatasaray Istanbul ein echtes Wunder, um die Saison und wohl auch Trainer Arne Slot zu retten.

Die Stimmung beim Tabellenfünften der Premier League ist am Nullpunkt (Mittwoch, 21:00 Uhr – live Canal+ & Sport24-Liveticker). Während Rekordmeister Arsenal in der Liga bereits um satte 21 Punkte enteilt ist, droht nun auch das bittere Aus in der Champions League. Vereins-Legende Jamie Carragher wetterte nach dem mageren 1:1 gegen Tottenham zuletzt über eine „furchtbare Leistung“ – die Anfield Road quittierte den Auftritt mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Szoboszlai redet Klartext, Slot hofft auf die Fans

Die Stars wirken ratlos, doch Dominik Szoboszlai bricht das Schweigen: „Wir müssen aufwachen! Wenn wir so weitermachen, können wir froh sein, wenn wir überhaupt in die Conference League kommen.“ Trainer Arne Slot, der nach zwei Niederlagen gegen Gala in dieser Saison angezählt wirkt, setzt auf den Heimvorteil: „Wir arbeiten extrem hart daran, dass die Details diesmal für uns entscheiden. Es ist das erste Mal, dass wir zu Hause spielen und die Unterstützung unserer Fans haben.“ Auch Andy Robertson betont: „Das Leistungsniveau muss deutlich steigen. Es liegt an uns, die Fans glücklich nach Hause zu schicken.“

Galatasaray mit breiter Brust: „Es ist noch nicht vorbei“

Ganz anders ist die Lage beim türkischen Rekordmeister. Erstmals seit 2013 winkt das Viertelfinale. Gala-Coach Okan Buruk bleibt trotz des Vorsprungs und einer starken Bilanz (nur eine Niederlage gegen LFC seit 2006) vorsichtig: „Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich habe volles Vertrauen in meine Spieler, aber Liverpool bestraft jeden Fehler sofort.“ Mittelfeld-Motor Mario Lemina, Goldtorschütze aus dem Hinspiel, ergänzt kämpferisch: „Wir haben in Istanbul hart gefightet und gewonnen. Das wollen wir an der Anfield Road wiederholen.“

Mögliche Aufstellungen:

Liverpool: Alisson Becker – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké

Galatasaray: Uğurcan Çakır – Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs – Torreira, Lemina – Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang – Osimhen

Live auf Canal+.

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