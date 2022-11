Adele macht Pause: Sie will etwas ganz anderes machen

Ab diesem Monat gibt Adele (34) eine Reihe von Konzerten in Las Vegas, danach will sie ihre Musik-Karriere aber pausieren und sich stattdessen etwas ganz anderem widmen.

Ende letzten Jahres veröffentlichte Adele ihr letztes Album "30", mit dem sie international in den Top-Charts landete. Bis März 2023 hat sie noch 32 Konzerte in Las Vegas, ehe sie ihre musikalischen Projekte vorübergehend einstellt, wie sie nun verkündete. Sie will danach einen Uni-Abschluss machen und sich so einen Traum erfüllen.

"Ich wünschte, ich wäre damals zur Universität gegangen. Ich wünschte, ich hätte diese Erfahrung gemacht.", erklärt sie ihre Entscheidung und wird ab nächstem Jahr mit einem privaten Tutor online einen Abschluss in englischer Literatur anstreben. Im Hörsaal, mit anderen Studierenden, wird man die britische Sängerin also nicht zu sehen bekommen.