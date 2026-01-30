Alles zu oe24VIP
LASK
© Gepa

Derby-Krimi!

LASK steht nach 3:2 gegen Blau-Weiß im ÖFB-Cup-Halbfinale!

30.01.26, 19:47
Teilen

Was für ein Krimi zum Viertelfinal-Auftakt im ÖFB-Cup! Der LASK hat am Freitagabend das Linzer Stadtderby nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen und steht im Halbfinale.

Die 17.489 Zuschauer in der Raiffeisen Arena erlebten am Freitag ein Derby, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Außenseiter Blau-Weiß Linz erwischte einen Traumstart und schockte den LASK bereits in der 2. Minute durch einen Treffer von Isak Dahlqvist. Als Shon Weissman in der 18. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Sensation perfekt.

Kalajdžić-Anschluss als Wendepunkt

Der LASK bewies jedoch Moral und kam noch vor der Pause durch Sasa Kalajdžić (35.) auf 1:2 heran. Nach dem Seitenwechsel drückten die Athletiker auf den Ausgleich, den schließlich George Bello in der 57. Minute erzielte. In einer hitzigen Schlussphase wurde Moses Usor zum Helden des Abends: In der 83. Minute verwertete er die Vorlage zum vielumjubelten 3:2-Siegtreffer und fixierte den Aufstieg.

Lask
© Gepa

Viertelfinal-Auftakt geglückt

Während der LASK als erster Club in das Halbfinale des ÖFB-Cups einzieht, geht das Cup-Wochenende am Samstag mit dem Duell SV Ried gegen Rapid (17:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) und Sonntag mit Altach gegen Sturm Graz (17:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) sowie WAC gegen Salzburg (17:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) weiter.

Das Finale steigt am 1. Mai 2026 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

