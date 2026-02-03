Olympia-Schock: Superstar Kilde kann nicht starten

Während Lindsey Vonn am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt starten will, muss Norwegens Speed-Star und Shiffrin-Freund Aleksander Aamodt Kilde für die Spiele absagen.

Es hat sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet, doch nun ist es offiziell. Aleksander Aamodt Kilde verpasst die Olympischen Spiele. Nach Abstimmung mit seinem Team in Crans Montana musste der 33-jährige Speed-Spezialist die schwere Entscheidung treffen.

"Ich habe alles Menschenmögliche getan, um bereit zu sein, aber mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche", erklärt der Freund von Mikaela Shiffrin kurz vor dem ersten Abfahrts-Training am Mittwoch in Bormio.

Grund ist immer noch die schwere Verletzung nach dem Sturz in der Zielkurve in Wengen 2024. Damit möchte Kilde sich nun ganz auf die nächste Saison vorbereiten. In seiner Karriere konnte er bislang zwei Olympia-Medaillen holen. In Peking 2022 fuhr er in der Kombination auf Platz 2 und im Super-G gab es Bronze.