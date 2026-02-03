Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Kilde
© Getty

Nach Verletzung

Olympia-Schock: Superstar Kilde kann nicht starten

03.02.26, 16:12
Teilen

Während Lindsey Vonn am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt starten will, muss Norwegens Speed-Star und Shiffrin-Freund Aleksander Aamodt Kilde für die Spiele absagen. 

Es hat sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet, doch nun ist es offiziell. Aleksander Aamodt Kilde verpasst die Olympischen Spiele. Nach Abstimmung mit seinem Team in Crans Montana musste der 33-jährige Speed-Spezialist die schwere Entscheidung treffen.

"Ich habe alles Menschenmögliche getan, um bereit zu sein, aber mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche", erklärt der Freund von Mikaela Shiffrin kurz vor dem ersten Abfahrts-Training am Mittwoch in Bormio.

Grund ist immer noch die schwere Verletzung nach dem Sturz in der Zielkurve in Wengen 2024. Damit möchte Kilde sich nun ganz auf die nächste Saison vorbereiten. In seiner Karriere konnte er bislang zwei Olympia-Medaillen holen. In Peking 2022 fuhr er in der Kombination auf Platz 2 und im Super-G gab es Bronze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen