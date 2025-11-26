Nach zwei Jahren: Aleksander Aamodt Kilde gibt Comeback

Der norwegische Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde gibt am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain, Colorado, sein Comeback.

Dies bestätigte der 33-Jährige nach einer fast zweijährigen Verletzungspause am Mittwoch in den sozialen Netzwerken. Sein bisher letztes Rennen bestritt er im Jänner 2024, als er in der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt war. Der WM-Zweite im Super-G und in der Abfahrt von 2023 wurde am Knie und an der Schulter operiert.

Sein Heilungsverlauf war von Rückschlägen wie beispielsweise einer Blutvergiftung geprägt. "Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben", sagte Kilde auf Instagram. "Hierfür habe ich gekämpft. Morgen fahre ich wieder."