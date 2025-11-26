Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Nach zwei Jahren: Aleksander Aamodt Kilde gibt Comeback
© gepa

Nach Sturz

Nach zwei Jahren: Aleksander Aamodt Kilde gibt Comeback

26.11.25, 20:23
Teilen

Der norwegische Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde gibt am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain, Colorado, sein Comeback. 

Dies bestätigte der 33-Jährige nach einer fast zweijährigen Verletzungspause am Mittwoch in den sozialen Netzwerken. Sein bisher letztes Rennen bestritt er im Jänner 2024, als er in der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt war. Der WM-Zweite im Super-G und in der Abfahrt von 2023 wurde am Knie und an der Schulter operiert.

Sein Heilungsverlauf war von Rückschlägen wie beispielsweise einer Blutvergiftung geprägt. "Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben", sagte Kilde auf Instagram. "Hierfür habe ich gekämpft. Morgen fahre ich wieder."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden