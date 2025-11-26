Alles zu oe24VIP
Vincent Kriechmayr
Ski alpin:

Kriechmayr mit frischem Elan bei Speed-Auftakt

26.11.25, 05:02 | Aktualisiert: 26.11.25, 20:51
Vincent Kriechmayr startet mit neuer Freude am Skifahren in den Speed-Auftakt in Copper Mountain. Der 34-Jährige führt das ÖSV-Team im Super-G an.

Vincent Kriechmayr bestreitet am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) den Speed-Auftakt in Copper Mountain. Der 34-Jährige führt das ÖSV-Team mit neun weiteren Fahrern an und zeigt sich mit neuer Motivation.

Neue Freude am Sport

"Es macht irrsinnig viel Spaß", betonte Kriechmayr nach einer enttäuschenden Vorsaison, die er selbst als "katastrophal" bezeichnete. Mit nur fünf Top-5-Platzierungen und WM-Silber blieb er hinter seinen Erwartungen zurück.

Fokus auf Technik und Gleiten

In der Vorbereitung legte Kriechmayr Wert auf Skitechnik, Gleiten und Grundspeed. "Keep it simple" lautete sein Motto. Besonders bei Gleitpassagen habe er Verbesserungen gemacht, die ihm früher Probleme bereiteten.

Neuer Trainer mit frischem Input

Mit Andreas Evers als neuem Speed-Trainer erhält das Team neue Impulse. Kriechmayr ist offen für die Veränderungen: "Die ganze Mannschaft ist sehr darauf bedacht, alles was er sagt, aufzunehmen und umzusetzen."

ÖSV mit gemischter Bilanz

In der Vorsaison sorgte nur Lukas Feurstein mit einem Super-G-Sieg in Sun Valley für einen ÖSV-Erfolg. Kriechmayr will jetzt wieder konstant vorne mitmischen und an frühere Erfolge anknüpfen.

