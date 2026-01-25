Meinl-Reisinger reist in die Golfregion

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger beginnt am Montag eine sechstägige Reise in den Oman, nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

In der Golfregion lege die NEOS-Politikerin ihren "außenpolitischen Fokus auf Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen", hieß es aus ihrem Büro. "Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Gespräche zu regionaler Sicherheit und Frieden sowie der Austausch mit Politik und Wirtschaft."

"Die Ministerin wird von einer Delegation österreichischer Unternehmen begleitet und besucht vor Ort mehrere Betriebe und Innovationsstandorte mit österreichischer Beteiligung", wurde im Vorfeld betont. "Gerade angesichts des Drucks auf die europäische und österreichische Exportwirtschaft muss Österreich verstärkt auf die Diversifizierung der internationalen Partnerschaften setzen." Die Golfregion zähle dabei zu den dynamischsten Wachstumsräumen weltweit und biete großes Potenzial für österreichische Unternehmen.

"Neben wirtschaftlichen Themen werden auch Fragen der regionalen Stabilität, internationaler Kooperation sowie Aspekte der Menschenrechte angesprochen", betonte das Außenministerium in einer Mitteilung. "Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstaaten weiterzuentwickeln und den politischen Dialog zu vertiefen."

Treffen im Oman, in Saudi-Arabien und den VAE

Im Oman trifft Meinl-Reisinger demnach unter anderen Energieminister Salim Al Aufi und Außenminister Sayyid Badr Al Busaidi. In Saudi-Arabien führt sie Gespräche mit Außenminister Prinz Faisal bin Farhan, Investitionsminister Khalid Al-Falih und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim. In Abu Dhabi wird sie von Industrieminister Sultan Ahmed Al Jaber sowie Außenminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan empfangen.

"Die Weltordnung befindet sich im Umbruch. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass Österreich seine internationalen Partnerschaften breit aufstellt, neue Märkte erschließt und Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen schafft", ließ Meinl-Reisinger am Wochenende vor der Abreise wissen. "Die Golfregion ist ein wichtiger Partner für unsere Exportwirtschaft. Deshalb vertiefen wir unsere Zusammenarbeit, um mehr Chancen für österreichische Unternehmen zu eröffnen."

Weiters stellte die NEOS-Chefin fest: "Was im Nahen Osten passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auf Europa. Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität sind untrennbar miteinander verbunden. Sie entstehen durch Dialog, internationale Kooperation und den offenen Austausch auch über schwierige Themen."