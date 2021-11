Richard Lugner: Bild der Versöhnung - zieht Simone nun zu ihm?

Baumeister Richard Lugner und Simone stehen vor Zusammenzug, wie dieses süße Bild andeutet

Richard Lugner und seine "Biene" Simone sind bereits verlobt. Doch mit dem Zusammenziehen, das noch im Oktober hätte stattfinden sollen, will es einfach nicht klappen. Denn es fliegen die Fetzen - zwischen den Hunden!

Richard Lugner: Problem mit Tieren

Bereits vor Wochen erklärte Lugner den heiklen Sachverhalt: "Wir haben noch immer das Problem mit unseren Tieren. Mein Hund versteht sich nicht mit Simones Katzen und Hunden.“ Was also tun? Simone wird ihre Katze bei ihrer Schwester lassen. Und was ist mit den Hunden? Die scheinen sich bereits anzunähern, wie ein Bild auf Simones Insta-Kanal zeigt. Denn da sieht man die zwei Vierbeiner recht friedlich nebeneinander am Boden schlafen und entspannen.

Bild der Versöhnung - zieht Simone nun zu ihm?

Simone schreibt zu diesem entzückenden Bild: "Läuft schon ganz gut". Ob sie dann nun bald in Lugners Döblinger Villa zieht?