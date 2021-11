Erst kürzlich haben sie sich verlobt: Richard Lugner und seine Simone. Doch Einziehen wird sie (noch) nicht bei ihm.

Noch haben die beiden nicht zusammengewohnt, sind aber bereits verlobt: Richard Lugner machte seiner blonden Freundin Simone zu seinem 89. Geburtstag einen Antrag. Diese nahm dankend an und freute sich über den nächsten Schritt in der Beziehung mit dem Baumeister. Noch im Oktober wollte das Paar dann zusammenziehen - in Lugners Döblinger Villa.

Tiere sind das Problem

Doch es gibt noch immer ein Problem, das gelöst werden will: Die Tiere der beiden verstehen sich nicht miteinander. Lugner führt aus: "Wir haben noch immer das Problem mit unseren Tieren. Mein Hund versteht sich nicht mit Simones Katzen und Hunden.“

Lugner ernst: Erst wohnen dann Hochzeit



Hoffnung. Mischling Michi komme nicht damit klar, dass seine Gefährtin Cora (Lugners kürzlich verstor­bene Hündin) nicht mehr an seiner Seite ist. „Das ist ­sicher nur eine Gewöhnungs­sache“, meint der Baumeister. Im Gespräch mit Radio Austria meint Lugner : Die Katze wird sie wahrscheinlich bei ihrer Schwester lassen!" Sehen werde man sich in den nächsten zwei Wochen aber dennoch jeden Tag.

Auf Nachfrage, wie es denn mit der Planung der Hochzeit aussieht, meint Lugner etwas ernst: "Wir wissen nicht einmal, ob sie zu mir übersiedeln kann, mit ihren Hunden.. dann kann man erst von etwas anderem reden."