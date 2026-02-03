Kitzbühel trauert um absolute Legende (61)

Große Trauer am Kitzbüheler Hahnenkamm: Toni Real, der Präsident des Liechtensteiner Skiverbandes und langjährige Helfer im Pistenteam der Streif, ist nach einem Bergunfall mit 61 Jahren verstorben.

Toni Real war über 15 Jahre hinweg ein fixer Bestandteil des Teams im extremen Steilhang der legendären Abfahrtsstrecke in Tirol. Der gelernte Landschaftsgärtner aus Liechtenstein tauschte jahrelang die Funktionärsebene gegen die harte Arbeit auf der Piste ein, um bei Wind und Wetter für perfekte Bedingungen beim größten Skifest der Welt zu sorgen.

Leidenschaft für die Streif

Die besondere Verbindung zum Hahnenkamm-Rennen begann im Jahr 2010. Damals stand Real als Zuschauer an der Rasmusleitn und beschloss nach dem Karriereende seines Landsmanns Marco Büchel, selbst aktiv zu werden. Sein Ziel war es, dass trotz fehlender Liechtensteiner Rennläufer zumindest ein Liechtensteiner für die perfekte Präparierung der Piste sorgt. Ab 2011 verbrachte er daraufhin jedes Jahr zwei Wochen vor den Rennen in Kitzbühel.

Abschied vom Schaufel-Toni

Innerhalb des Teams war der humorvolle Funktionär vor allem unter seinem Spitznamen „Schaufel-Toni“ bekannt. Diesen Namen verdiente er sich durch seinen unermüdlichen Einsatz mit der Schaufel im Steilhang, den er mit großer Liebe zum Skirennsport ausführte. Michael Huber, OK-Chef der Hahnenkamm-Rennen, zeigte sich tief betroffen vom Verlust des geschätzten Teammitglieds, das weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus als Botschafter des Sports galt.

Große Lücke im Team

Laut Huber war Real ein unermüdlicher Charakter, dessen Engagement und Humor das Team über eine lange Zeit bereichert haben. Die Hahnenkamm-Familie drückte der Familie und den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Die Erinnerung an den engagierten Helfer soll auf der Streif auch in Zukunft lebendig bleiben, während der Skirennsport einen seiner leidenschaftlichsten Unterstützer verliert.