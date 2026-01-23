Raiffeisen NÖ-Wien will nachhaltiges Wohnen und Energielösungen vorantreiben

Beim 19. Raiffeisen Energiespartag NÖ und Wien standen die Themen Energie, Sanierung, Förderung und Wohnfinanzierung im Mittelpunkt. Zahlreiche Besucher nutzten kostenlosen Beratungsangebote durch Raiffeisen-Experten und Beratern der Energie- und Umweltagentur (eNu) in den Raiffeisenbanken vor Ort.

"Ich habe in den letzten Wochen darauf gedrängt, jetzt hat die EVN angekündigt, ihre Tarife zu senken – damit ist ein wichtiger Schritt gelungen, um das Leben wieder leichter zu machen. Am Ende zählt, was auf der Rechnung steht, und das muss weniger werden. Ein zweiter Weg um Kosten zu sparen heißt Energiesparen, denn die billigste Energie ist die, die man gar nicht verbraucht. Mit der Energieberatung NÖ stehen wir unseren Landsleuten dabei zur Seite, um das Leben wieder leichter zu machen. 300.000 Beratungen in den letzten Jahren zeigen, dass dieses Angebot gut angenommen wird", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Großer Informationsbedarf

"Der Energiespartag hat gezeigt, wie groß der Informationsbedarf ist und wie eng nachhaltige Energieentscheidungen mit langfristigen Wohn- und Lebensperspektiven verknüpft sind. Unser Ziel ist es, leistbare und ganzheitliche Lösungen zu schaffen – von der Unterstützung beim Erwerb von Wohneigentum als Altersvorsorge bis hin zur nachhaltigen Modernisierung von Wohnimmobilien", betont Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Energiegemeinschaften: Lokale Lösungen für globale Herausforderungen

Als Impulsgeber für die Region würden Energiegemeinschaften Haushalten, Betrieben und Gemeinden ermöglichen, regional erzeugten Ökostrom gemeinsam zu nutzen. "Unsere Mitglieder profitieren dreifach: Sie beziehen sauberen Strom aus der Region, sparen sich 28 Prozent der Netzkosten und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige Energiezukunft im Ybbstal", erklärt Georg Berger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Ybbstal das Erfolgsmodell.

Regionale Biogasanlage versorgt 1.200 Haushalte mit sauberer Energie

Ein weiterer Baustein der Energiewende ist die Finanzierung nachhaltiger Energielösungen für Unternehmen. Als Vorzeigeprojekt gelte die Biogasanlage der Fuchsluger GmbH in Aschbach, die ausschließlich regionalen Biomüll und Grünschnitt zur Biogaserzeugung nutzt. In der Anlage werden jährlich 15 bis 18 Gigawattstunden Biogas produziert. Damit können rund 1.200 Haushalte in der Region versorgt und etwa 5.200 Tonnen CO₂ eingespart werden. "Wir zeigen mit diesem Projekt, dass nachhaltige Kreislaufwirtschaft heute technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist", betont Geschäftsführer Florian Fuchsluger.