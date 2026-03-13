Die Freudenau wird zur Kulisse für ein Live-Erlebnis, das Musik und Technik eng verbindet. Ein Streichquartett spielt große Werke der Klassik, darüber ziehen leuchtende Drohnen ihre Bahnen. Wien ist die nächste Station der internationalen DroneArt Show.

Die historische Galopprennbahn Freudenau wird ab 1. Mai zur Bühne für ein Spektakel, das Tradition und neue Technik zusammenführen soll. Im Mittelpunkt steht ein Streichquartett, das Werke von Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Modest Mussorgsky, Camille Saint Saëns und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky interpretiert.

Während die Musik erklingt, steigen hunderte Drohnen über dem Publikum auf und zeichnen leuchtende Choreografien in den Nachthimmel. Bewegte Lichtbilder und exakt abgestimmte Formationen sollen den Konzertabend zu einem visuellen Erlebnis machen.

20.000 Kerzen in der Freudenau

Für Stimmung sorgt nicht nur das Programm in der Luft. Mehr als 20.000 Kerzen tauchen das Gelände in warmes Licht und geben der Show einen fast märchenhaften Rahmen. Die Veranstalter setzen damit auf ein Gesamterlebnis, das Musik, Kunst und Innovation miteinander verbindet.

© Pablo Cosmen Herradon

Gerade die Freudenau bringt dafür die passende Kulisse mit. Der traditionsreiche Ort trifft auf moderne Inszenierung und schafft so einen starken Kontrast, der den Reiz des Abends ausmachen soll.

Internationale Tour macht Halt in Wien

Die DroneArt Show war bereits in Los Angeles, Miami, Chicago, Portland, Paris, Bordeaux und München zu sehen. Nun wird Wien Teil dieses internationalen Tourneeprojekts. Damit feiert das Format auch seine Österreich Premiere.

© Pablo Cosmen Herradon

Präsentiert wird die Show von Fever. Gemeinsam mit NovaSky Stories aus den USA holt der Veranstalter ein Konzept nach Wien, das weltweit bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hat. NovaSky Stories entwickelt hochpräzise Drohnen-Shows für Kulturveranstaltungen und internationale Marken.

Musik soll sichtbar werden

Für das Publikum verspricht der Abend deutlich mehr als ein klassisches Konzert. Die Musik soll nicht nur hörbar sein, sondern auch am Himmel Gestalt annehmen. Genau dieser Mix aus Klang, Licht und Bewegung soll die DroneArt Show zu einem Ereignis machen, das sich klar von üblichen Bühnenformaten abhebt.