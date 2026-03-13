Wollte Bus erreichen: Schüler (17) lebensgefährlich verletzt

19-jähriger Pkw-Lenker fuhr Teenager nieder

Oö. Ein 17-jähriger Schüler ist am späten Donnerstagnachmittag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, als er über die Attersee Straße (B151) lief, um einen Bus zu erreichen. Am Steuer des Unfallwagens saß ein 19-Jähriger, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der 17-Jährige war zunächst an einer Bushaltestelle gestanden und hatte sich mit einem Kollegen unterhalten. Als der Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite heranfuhr, lief er los, um diesen zu erreichen. Er wurde vom Auto des 19-Jährigen erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und auf der Motorhaube noch einige Meter mitgenommen. Der Jugendliche kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.