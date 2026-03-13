Polizei schlägt Alarm: Einbrecher manipulieren Schlösser mit Säure

Eine alte Einbruchsmasche sorgt in Wien wieder für große Sorge. Unbekannte setzen Salpetersäure ein, um Schlösser zu zersetzen und Türen zu öffnen.

Die Wiener Polizei hat am Freitag vor Einbrechern gewarnt, die wieder in Wien die Wohnungsschlösser mit ätzender Säure knacken. Derzeit gibt es drei Fälle in den Bezirken Landstraße und Meidling. Sollten Manipulationen am Schloss festgestellt werden, könnte es sich um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Die Polizei rät zur Vorsicht. Sollte es zu einem Kontakt kommen, muss mit klarem Wasser neutralisiert werden.

Es darf keine Seife oder sonstigen Zusätze verwendet werden, hieß es vonseiten der Exekutive am Freitag. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Kremser, hat nach den drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Der Modus Operandi ist durchaus bekannt.

In zwei Fällen blieb es beim Versuch

Zwischen 6. und 11. März brachen die Täter die Eingangstür einer Wohnung in der Landstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei brachen die Unbekannten mehrere Kästen sowie zwei Möbeltresore auf. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Bei einer weiteren Wohnung im selben Mehrparteienhaus blieb es beim Versuch.

Zwischen 7. und 11. März versuchten sie, in eine Wohnung in Meidling einzudringen. Ein Nachbar bemerkte die Beschädigung an der Wohnungstüre und verständigte die Polizei.