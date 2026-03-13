Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre
© Franz Krestan

Pipi-Box in Goggitsc

Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre

13.03.26, 12:33
Teilen

Mit viel Humor und reichlich Lokalkolorit präsentierte der Autor und Drosendorfs Altbürgermeister Franz Krestan in Goggitsch seinen neuen Krimi "Sein letzter Fall“.  

Des Rätsels Lösung: In Franz Krestans Krimi dreht sich quasi alles um die Pipi-Box im Kreisverkehr. Und, um dem Autor, der in Goggitsch im Wirtshaus Popp las, eine Freude zu machen, stellte die Firma Stark aus Irnfritz tatsächlich eine Pippi-Box im Kreisverkehr von Goggitsch auf. Im Mittelpunkt Krestans Geschichte steht erneut der ehemalige Drosendorfer Gendarm Hans Kurz. Eine besondere Rolle spiel in dieser heiteren Geschichte auch der viel diskutierte Kreisverkehr in Goggitsch, dessen Errichtung im Jahr 2019 für heftigen Disput gesorgt hatte. 

Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre
© Franz Krestan

Kreisverkehr sorgte 2019 für großen Wirbel

Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre
© Franz Krestan

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Gasthauses Popp gab Franz Krestan Einblicke in sein aktuelles Schaffen - so las er etwa humorvolle Passagen aus seinen Büchern "Wirtshausgschichtln“ sowie "Neue Sagen und Satiren aus Drosendorf und Umgebung“.

Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre
© Franz Krestan

Für die musikalische Hochstimmung sorgte Gottfried Schmied’s Hausmusik. Bleibt zu schließen: Die Pipi-Box in Goggitsch: muss man gesehen haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen