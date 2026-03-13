Ultimative Zierde im Land der Kreisverkehre

Mit viel Humor und reichlich Lokalkolorit präsentierte der Autor und Drosendorfs Altbürgermeister Franz Krestan in Goggitsch seinen neuen Krimi "Sein letzter Fall“.

Des Rätsels Lösung: In Franz Krestans Krimi dreht sich quasi alles um die Pipi-Box im Kreisverkehr. Und, um dem Autor, der in Goggitsch im Wirtshaus Popp las, eine Freude zu machen, stellte die Firma Stark aus Irnfritz tatsächlich eine Pippi-Box im Kreisverkehr von Goggitsch auf. Im Mittelpunkt Krestans Geschichte steht erneut der ehemalige Drosendorfer Gendarm Hans Kurz. Eine besondere Rolle spiel in dieser heiteren Geschichte auch der viel diskutierte Kreisverkehr in Goggitsch, dessen Errichtung im Jahr 2019 für heftigen Disput gesorgt hatte.

© Franz Krestan

Kreisverkehr sorgte 2019 für großen Wirbel

© Franz Krestan

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Gasthauses Popp gab Franz Krestan Einblicke in sein aktuelles Schaffen - so las er etwa humorvolle Passagen aus seinen Büchern "Wirtshausgschichtln“ sowie "Neue Sagen und Satiren aus Drosendorf und Umgebung“.

© Franz Krestan

Für die musikalische Hochstimmung sorgte Gottfried Schmied’s Hausmusik. Bleibt zu schließen: Die Pipi-Box in Goggitsch: muss man gesehen haben.