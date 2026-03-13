17-Jähriger von Auto von 19-Jährigem erfasst

Schüler dürfte bei einer Haltestelle zum Bus gelaufen sein. Dabei lief er vor ein Auto.

Lenzing. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war Richtung Richtung Seewalchen am Attersee als sich in Lenzing ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck an einer Bushaltestelle mit einem Schulkollegin unterhielt. Als sich der Linienbus an der gegenüberliegenden Seite der B151 näherte, dürfte der 17-Jährige losgelaufen sein, um diesen zu erreichen. Als er auf die Fahrbahn lief, wurde er vom Wagen des 19-Jährigen erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und auf der Motorhaube liegend noch ein paar Meter mitgenommen. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.