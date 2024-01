Prozess: Kurz und Bonelli wollen Kopf aus Schlinge ziehen

Knaller om Falschaussage-Prozess gegen Sebastian Kurz: Er und sein ehemalige Kabinettschef Bernhard Bonelli meldeten sich überraschend selbst zu Wort.

Die Befragung der Zeugin Iris Ortner war am Mittwoch rasch ohne größere Überraschungsmomente erledigt - doch nach einer kurzen Pause meldeten sich die beiden angeklagten Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli zu Wort.

Kurz und seinem ehemaligen Kabinettschef wird von der Anklagebehörde vorgeworfen, sie hätten als Auskunftspersonen vor dem U-Ausschuss insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung der ÖBAG und der Besetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates dieser Gesellschaft falsch ausgesagt. Beide sollen die Rolle des Kanzleramtes heruntergespielt haben, so die Anklage,

Bonelli begann, er habe bei seiner Aussage im Ibiza-U-Ausschuss "Angst vor strafrechtlicher Verfolgung" gehabt. Deshalb habe er auf Fragen "formalistisch" geantwortet, dass der damalige Finanzminister Hartwig Löger für alle Entscheidungen verantwortlich gewesen sei.

Kurz schlug in dieselbe Kerbe: Auch er habe damals bei seiner Aussage im U-Ausschuss "Angst vor Strafverfolgung" gehabt. Die Befragung von Iris Ortner durch die Staatsanwaltschaft heute habe für ihn dieses Gefühl bestätigt, "das ich seit Beginn der Strafverfolgung habe". Dass man nämlich Angst habe müsse, auch wenn man "sich nichts zuschulden kommen habe lassen". Kurz versuchte auch, die Darstellung des Hauptbelastungszeugen Thomas Schmid zurechtzurücken, der ausgesagt habe, er habe das Backing von Kurz bei der Kür zum ÖBAG-Vorstand gehabt. "Backing"- also Rückhalt sei so zu verstehen gewesen, dass er seine positive Meinung über Schmid gesagt hätte, wenn ihn jemand gefragt hätte.

Die Angst vor Strafverfolgung

Der Hintergrund der beiden Wortmeldungen liegt auf der Hand: Wer sich bei Aussagen vor dem U-.Ausschuss selbst strafrechtlich belasten könnte, ist von der Wahrheitspflicht ausgenommen. Allerdings war zum Zeitpunkt der Aussagen von Bonelli und Kurz vor dem Ibiza-U-Ausschuss von strafrechtlichen Ermittlungen gegen die beiden noch kein Rede.