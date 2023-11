ÖVP-Affäre: „Deshalb drückte ich die Aufnahmetaste“

Gegenüber oe24 erklärt der Unternehmer Christian Mattura, warum er im Hochsommer den inzwischen verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek ohne dessen Wissen aufgenommen hat.

Gegenüber oe24 bestätigte der Unternehmer Christian Mattura, dass er an dem besagten Abend bei seinem Handy die Aufnahmetaste gedrückt hat: „Wir saßen an einem 6er-Tisch, Pilnacek wirkte lebensfroh. Er hat an diesem Tag einfach aus dem Nähkästchen geplaudert“. Der inzwischen verstorbene Sektionschef hatte auf dem Tonband Vorwürfe gegen die ÖVP und gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erhoben.

Die Umstände des Treffens schilderte Mattura so: „Ich habe Herrn Pilnacek das erste Mal vor ein, zwei Jahren getroffen. Wir waren aber nicht eng befreundet. Die Vorwürfe, die er an diesem Abend geäußert hat, hat er in dieser Runde schon mehrfach erhoben.“

Deshalb wurde das Tonband veröffentlicht

Warum das Band dann das Licht der Öffentlichkeit erblickte, erklärte Mattura so: „Eigentlich wollte ich das nicht veröffentlichen. Aber nachdem Sebastian Kurz die Causa Pilnacek nach dessen Tod instrumentalisiert hat, habe ich mit einem deutschen Unternehmer gesprochen, der damals mit uns am Tisch gesessen ist. Der hat dann gemeint: Veröffentlicht das.“ Dem Deutschen sei angesichts der Kurz-Äußerungen „einfach der Kragen geplatzt“.