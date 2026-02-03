Olympia wird zur Rekord-Show

Wer wird der Superstar der Winterspiele in Mailand & Cortina?

Am Freitag hebt sich in Mailand und Cortina der Vorhang für den Olympia-Zirkus. Wenn im San Siro unter dem Motto „Armonia“ die stimmgewaltigen Superstars Mariah Carey und Andrea Bocelli die Winterspiele eröffnen, richtet sich der Blick schnell dorthin, wo Medaillen verteilt werden. Noch nie war die Star-Dichte bei Winterspielen so hoch.

Klæbo jagt Geschichte, Prevc hebt wieder ab

Nach dem Rücktritt von Johannes Thingnes Bö rückt ein Landsmann ins Rampenlicht: Johannes Høsflot Klæbo. Der Norweger hält bei fünf Olympia-Goldenen, gewann in diesem Winter acht Weltcups und die Tour de Ski. In Tesero kann er mit bis zu sechs Starts zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte aufsteigen. Auf den Schanzen sind die Domen Prevc und Nika Prevc die klaren Favoriten: elf Weltcupsiege bei Domen, 13 bei Nika – zusammen sind sechs Goldmedaillen möglich.

Odermatt, Shiffrin, Vonn & NHL-Glamour

Im alpinen Zirkus führt kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Der Schweizer reist als Gesamtweltcup-Leader und Führender in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf an. Bei den Frauen gilt das US-Duo als heiß: Mikaela Shiffrin könnte mit weiterem Gold zu den erfolgreichsten Alpin-Olympioniken aufschließen.

Doch das Gesprächsthema ist Lindsey Vonn (Start, oder nicht Start?), die die Schlagzeilen – in gewohnter Manier – beherrscht wie keine andere. Im Eishockey kehrt die NHL zurück: Sidney Crosby, Connor McDavid und Nathan MacKinnon machen Kanada zum Maß der Dinge. Auch im Snowboard geht es um Historisches: Anna Gasser jagt Gold Nummer drei.