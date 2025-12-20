Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
ÖSV-Springerinnen enttäuschen, Maruyama siegt erneut
© GEPA

Skispringen Damen

ÖSV-Springerinnen enttäuschen, Maruyama siegt erneut

20.12.25, 15:02
Teilen

Die Japanerin Nozomi Maruyama hat ihre Weltcupführung im Skisprung-Weltcup am Samstag mit ihrem fünften Saisonsieg ausgebaut.

Die 27-Jährige brachte es im ersten Bewerb in Engelberg auf 274,9 Punkte und fing im zweiten Durchgang die slowenische Halbzeitführende Nika Prevc (273,2) noch ab. Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström (267,0). Die Salzburgerin Lisa Eder musste sich mit Rang acht (244,4) begnügen, die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher wurde Zehnte (238,1).

"Ich tue mir über dem Vorbau brutal schwer", analysierte Eder im ORF-Interview. Die Platzierung sei ihr im Vergleich zu den Sprüngen gar nicht so wichtig. "Morgen muss ich schauen, dass ich beim Absprung das Becken oben habe, dann geht es eh." Mühlbacher war hingegen trotz einer nicht so guten Leistung wie im ersten Durchgang "happy".

Das Sonntagspringen ist der letzte Bewerb vor der Two-Nights-Tour zu Silvester und Neujahr mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Maruyama hatte zuvor auch schon in Lillehammer (zweimal), Falun und Klingenthal triumphiert.

