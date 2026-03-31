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Carmen, Shania und Robert Geiss
© RTLZwei

Streit in der Luft

„Du kommst nie mehr mit!“: Robert Geiss wirft Shania nach Streit aus dem Privatjet

31.03.26, 16:05
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Das Drama begleitet "Die Geissens" auch auf ihrem Flug im Privatjet – natürlich handelt es auch diesmal um Luxusprobleme. 

Eigentlich sollte es ein entspannter Flug zu einem wichtigen Geschäftstermin nach Luxemburg werden, doch für die wohl bekannteste Millionärsfamilie Deutschlands mutierte die Reise im Privatjet zum hochemotionalen Albtraum. Starke Turbulenzen machten aus dem luxuriösen Flugzeug eine Schüttelbox – mit drastischen personellen Konsequenzen für den Clan.

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„Du kommst nie mehr mit!“: Machtwort im Luftraum

Wie das Portal promiflash.de berichtet, lagen die Nerven an Bord komplett blank. Zunächst traf es das Oberhaupt persönlich: Robert Geiss (62) kämpfte mit massiver Reiseübelkeit. Während Tochter Shania (21) das Leiden ihres Vaters anfangs noch amüsant fand und sich über den sichtlich angeschlagenen Patriarchen lustig machte, holte sie das Karma kurze Zeit später ein – auch sie wurde von der Übelkeit übermannt.

Die Stimmung kippte endgültig, als zwischen Shania und ihrer Schwester Davina (22) ein lautstarker Streit entbrannte. Der Stresspegel erreichte ein Niveau, das Robert Geiss schließlich zum Äußersten trieb. Mitten im Flug platzte dem 62-Jährigen der Kragen und er sprach ein drakonisches Machtwort: „Du kommst nie mehr mit!“

 


 

Luxus-Rauswurf: Shania kontert unbeeindruckt

Der Familienfrieden scheint nach dieser Eskalation im Jet vorerst zerrüttet. Robert zog die Reißleine und „warf“ eine seiner Töchter (metaphorisch für künftige Reisen) kurzerhand aus dem exklusiven Flugzeug-Kader. Shania Geiss gab sich angesichts des väterlichen Bannstrahls jedoch gewohnt unbeeindruckt und konterte mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus: „Egal, dann fliege ich Linie, das wackelt weniger.“

Wenn Millionäre an ihre Grenzen stoßen

Die aktuelle Folge von „Die Geissens“ führt den Zuschauern einmal mehr vor Augen, dass auch ein prall gefülltes Bankkonto nicht vor den Tücken der Biologie und familiären Spannungen schützt. Besonders auf engstem Raum im Privatjet kochen die Emotionen bei den Geissens schneller hoch, als die Bordküche den Champagner kühlen kann. Ob der Rauswurf von Dauer ist oder Robert Geiss bei ruhigerem Wetter wieder Milde walten lässt, bleibt abzuwarten.

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