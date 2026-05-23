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© facebook/bundeskanzleramt/screenshot

1. Video

Kanzler geht mit Ex-ORF-Star Kummer auf Österreich-Tour

Von
23.05.26, 17:24
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Bundeskanzler Christian Stocker geht auf große Sommertour durch alle Bundesländer. Bei der Eventreihe „Österreich im Gespräch“ stellt er sich den direkten Fragen der Bevölkerung. Mit dabei: Ex-ORF-Star Christa Kummer. 

Der Bundeskanzler plant eine Reise durch die Bundesländer, um nah an den Menschen zu sein. Moderiert wird die Veranstaltungsreihe „Österreich im Gespräch“ von der ehemaligen ORF-Wetterlady Christa Kummer.

Am Samstag postete das Bundeskanzleramt ein erstes Video mit Stocker und Kummer gemeinsam, um die Tour vorzustellen. Es sei das erste Mal, dass ein Bundeskanzler eine Gesprächs-Sommertour absolviere, erklärte Kummer direkt zum Einstieg. Die Termine für die Tourneegespräche in allen Bundesländern sind für den Zeitraum Juli und August angesetzt.

Raus aus den Konferenzsälen

Auf die Frage, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, antwortete der Kanzler im Video, man könne Politik nur dann gestalten, wenn man wisse, was die Menschen bewegt. „Das erfährt man in der Regel nicht in Konferenzsälen oder bei Sitzungen, sondern im direkten Gespräch“, sagte Stocker.

Stocker Christian, Dr., Bundeskanzler Österreich
© BKA/Andy Wenzel | Bundeskanzler Dr. Christian Stocker

Kanzler geht mit Ex-ORF-Star Kummer auf Österreich-Tour
© oe24

Der ÖVP-Chef betont zudem: „Ich bin überzeugt, dass es sehr interessante Gespräche sein werden.“ Auch die Wetter-Ikone fügte hinzu, dass wirklich jeder die Chance hätte, mit dabei zu sein. „In allen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, Teil dieser Veranstaltung zu sein und Fragen an den Bundeskanzler zu stellen.“, so Kummer. Er freue sich bereits sehr darauf, ließ der ÖVP-Chef wissen.

Bis zu 200 Personen 

An den Gesprächsrunden mit dem Kanzler können jeweils bis zu 200 Personen teilnehmen. Interessenten können sich für die Termine online registrieren unter oesterreich-im-gespraech.at.

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