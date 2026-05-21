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Werft Klosterneuburg
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Riesen Schuldenberg

Firma von Signa-Projekt "Hafen Korneuburg" pleite

21.05.26, 10:56
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Mit der Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG ist eine weitere Projektgesellschaft aus dem einstigen Signa-Geflecht pleite. Wie Creditreform am Mittwoch mitteilte, ist dazu am Handelsgericht Wien ein Konkursantrag eingebracht worden. 

Bei der Werft Korneuburg hätte ein neuer Stadtteil entstehen sollen. Auf einem 15 Hektar großen Areal östlich der Donau wollte man Wohnraum für rund 1.500 Menschen schaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen war ursprünglich mit 500 Mio. Euro beziffert worden. Die Gesellschaft, die zur SIGNA Development Selection AG gehörte, sollte eigentlich als Rechtsträgerin das Projekt entwickeln.

Rund 40 Mio Euro Schulden

Die Umsetzung scheiterte dann nach dem Zusammenbruch des Firmenimperiums von Rene Benko. Im Frühjahr 2025 wurde das Projektende endgültig besiegelt, da Stadt und Projektgesellschaft das beim Land eingereichte UVP-Verfahren zurückzogen. Der Gemeinderat von Korneuburg erließ dann eine Bausperre. Laut Creditreform stellte nun die projektfinanzierende Bank den Kredit fällig. Die Schulden machen rund 40 Mio. aus und verteilen sich auf zehn Gläubiger. Das Immobilienvermögen soll im Zuge der Konkursverfahren verwertet werden.

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