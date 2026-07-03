Diese bunte NYX-Palette bringt den Sommer auf die Augen!

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Knallige Farben, tropische Vibes und unzählige Looks für Festivals, Strandpartys oder laue Sommernächte: Die beliebte NYX Ultimate Shadow Palette in der Farbvariante Tropic Shock gehört aktuell zu den aufregendsten Beauty-Produkten des Sommers. Und das Beste: Die Palette kostet bei Amazon derzeit nur 21,29 Euro.

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Sommerfarben, die sofort gute Laune machen

Wer Lust auf etwas Farbe im Alltag hat, dürfte an dieser Palette kaum vorbeikommen. Die 16 intensiven Farbtöne reichen von leuchtendem Pink über kräftiges Orange bis hin zu strahlendem Gelb und sattem Blau – perfekt für auffällige Sommer-Looks oder dezente Farbakzente.

Ob Festival-Make-up, Beach-Party oder Urlaub am Meer: Mit der Tropic-Shock-Palette sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Intensive Farben mit langanhaltendem Finish

Die hochpigmentierten Lidschatten lassen sich leicht auftragen, verblenden und sorgen für intensive Farbergebnisse. Gleichzeitig überzeugt die Formel mit einem langanhaltenden Finish, das den ganzen Tag über halten soll.

Besonders praktisch: Die Palette enthält sowohl matte als auch schimmernde Nuancen und eignet sich damit für Tages- und Abendlooks gleichermaßen.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Vegane Formel ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs

Auch bei den Inhaltsstoffen setzt NYX auf moderne Beauty-Trends. Die Formel ist vollständig vegan und kommt ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs aus.

Damit spricht die Palette nicht nur Make-up-Fans an, sondern auch alle, die beim Kauf auf entsprechende Inhaltsstoffe achten möchten.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Perfekt für Urlaub, Festivals und Sommerabende

Bunte Lidschatten erleben diesen Sommer ein echtes Comeback. Gerade kräftige Farben und kreative Looks dominieren aktuell Social Media und Festivals rund um die Welt.

Die kompakte Palette passt zudem problemlos in jede Handtasche oder jeden Kulturbeutel und eignet sich damit auch perfekt für unterwegs.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Fazit: Der perfekte Farbkick für den Sommer

16 intensive Farben, vegane Formel und unzählige Kombinationsmöglichkeiten machen die NYX Ultimate Shadow Palette Tropic Shock zu einem echten Highlight für Beauty-Fans.

Für 21,29 Euro erhalten Käufer eine vielseitige Palette, die Sommer- und Urlaubslooks im Handumdrehen auf das nächste Level hebt. Wer Farbe liebt, sollte sich diesen Amazon-Beauty-Favoriten genauer ansehen.

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