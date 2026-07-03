Nur 21 Euro!
Diese bunte NYX-Palette bringt den Sommer auf die Augen!
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Sommerfarben, die sofort gute Laune machen
Wer Lust auf etwas Farbe im Alltag hat, dürfte an dieser Palette kaum vorbeikommen. Die 16 intensiven Farbtöne reichen von leuchtendem Pink über kräftiges Orange bis hin zu strahlendem Gelb und sattem Blau – perfekt für auffällige Sommer-Looks oder dezente Farbakzente.
Ob Festival-Make-up, Beach-Party oder Urlaub am Meer: Mit der Tropic-Shock-Palette sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.
Intensive Farben mit langanhaltendem Finish
Die hochpigmentierten Lidschatten lassen sich leicht auftragen, verblenden und sorgen für intensive Farbergebnisse. Gleichzeitig überzeugt die Formel mit einem langanhaltenden Finish, das den ganzen Tag über halten soll.
Besonders praktisch: Die Palette enthält sowohl matte als auch schimmernde Nuancen und eignet sich damit für Tages- und Abendlooks gleichermaßen.
Vegane Formel ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs
Auch bei den Inhaltsstoffen setzt NYX auf moderne Beauty-Trends. Die Formel ist vollständig vegan und kommt ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs aus.
Damit spricht die Palette nicht nur Make-up-Fans an, sondern auch alle, die beim Kauf auf entsprechende Inhaltsstoffe achten möchten.
Perfekt für Urlaub, Festivals und Sommerabende
Bunte Lidschatten erleben diesen Sommer ein echtes Comeback. Gerade kräftige Farben und kreative Looks dominieren aktuell Social Media und Festivals rund um die Welt.
Die kompakte Palette passt zudem problemlos in jede Handtasche oder jeden Kulturbeutel und eignet sich damit auch perfekt für unterwegs.
Fazit: Der perfekte Farbkick für den Sommer
16 intensive Farben, vegane Formel und unzählige Kombinationsmöglichkeiten machen die NYX Ultimate Shadow Palette Tropic Shock zu einem echten Highlight für Beauty-Fans.
Für 21,29 Euro erhalten Käufer eine vielseitige Palette, die Sommer- und Urlaubslooks im Handumdrehen auf das nächste Level hebt. Wer Farbe liebt, sollte sich diesen Amazon-Beauty-Favoriten genauer ansehen.
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