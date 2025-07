Kelly Osbourne: Rührender Abschied von Papa Ozzy

Es sind Worte voller Schmerz, Liebe – und unendlicher Trauer. Nach dem Tod von Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) findet seine Tochter Kelly Osbourne (39) nun die Kraft, sich öffentlich zu verabschieden – auf eine zutiefst emotionale und symbolische Weise

Am Dienstag starb der ikonische Black-Sabbath-Sänger, umgeben von seiner Familie und, wie es in einem offiziellen Statement hieß, „von Liebe getragen“. Jetzt richtet Kelly, die stets ein inniges Verhältnis zu ihrem Vater pflegte, einen ganz persönlichen Gruß an ihn – und an die Welt.

Abschied mit Song-Zitat: „I’ve lost the best friend I ever had“

In ihrer Instagram-Story postete Kelly auf schwarzem Hintergrund die ergreifenden Zeilen: „I feel unhappy I am so sad. I’ve lost the best friend I ever had“ („Ich bin unglücklich. Ich bin so traurig. Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte“) Diese Zeilen stammen aus der Black-Sabbath-Ballade „Changes“ von 1972. Ein Song über Verlust und Traurigkeit – und für Kelly von besonderer Bedeutung. Denn 2003 nahm sie zusammen mit Ozzy eine emotionale Vater-Tochter-Version des Liedes auf. Das Cover wurde ein Hit und erreichte Platz 1 der britischen Charts – ein Meilenstein in ihrer gemeinsamen Geschichte.

„Ich bin so stolz, deine Tochter zu sein“

Neben dem Songzitat schrieb Kelly weitere Worte, die direkt ins Herz gehen: „Ich liebe dich über alles und jeden auf der Welt! Ich bin so stolz, deine Tochter zu sein – und es ist mir eine große Ehre, dich als den besten Papa der Welt für meinen Sohn zu sehen! Du bist mein Held, ich liebe dich sooooooooooo sehr!“ Dazu veröffentlichte sie innige Familienfotos – Ozzy lachend mit Tochter, Ehefrau Sharon Osbourne und Enkel Sidney, den Kelly 2022 gemeinsam mit Slipknot-Musiker Sid Wilson (48) zur Welt brachte.

Eines dieser letzten wertvollen Erinnerungen an ihren Vater: Am Rande von Ozzys letzter Black-Sabbath-Show am 5. Juli im Villa Park in Birmingham hielt Sid Wilson um Kellys Hand an. Ozzy war dabei – sitzend backstage, sichtlich bewegt. Mit typisch rauem Humor soll er gesagt haben: „Du wirst meine Tochter nicht heiraten!“, was für Lacher sorgte. Doch als Kelly den Ring bekam, war Ozzy sichtlich gerührt – und glücklich über das Glück seiner Tochter.

Mit ihrer öffentlichen Trauer macht Kelly Osbourne deutlich, wie viel Ozzy ihr bedeutete – nicht nur als Rockstar, sondern vor allem als liebevoller Vater und Großvater. Ihr emotionaler Abschied zeigt: Auch wenn die Musik-Welt einen Giganten verliert, verliert Kelly ihren engsten Vertrauten.