Bagger stürzte 20 Meter in die Tiefe

Der schwere Unfall hat sich auf einer Baustelle ereignet.

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Kärnten. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in der Gemeinde Völkermarkt ereignet. Gegen 15.45 Uhr war ein 57-jähriger Mann mit einem Raupenbagger im Ortsteil Terpetzen im Einsatz, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Arbeitsmaschine rund 20 Meter über eine im Bau befindliche Staumauer auf eine darunterliegende Freifläche und überschlug sich dabei zweimal. Der Lenker wurde aus dem Bagger geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der Bergung wurde der 57-Jährige noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Wie es zu dem Absturz des Baggers kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Der schwer verletzte Arbeiter wird abtransportiert. © FF Klein St. Veit

Großaufgebot an Einsatzkräften

Neben den Rettungskräften standen auch vier Freiwillige Feuerwehren aus Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit im Einsatz. Insgesamt rückten 64 Feuerwehrmitglieder mit zwölf Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des schweren Arbeitsunfalls laufen.