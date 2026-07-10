Frontalcrash forderte zwei Verletzte

Ein Pensionist (73) geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

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Tirol. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Zillertalstraße (B169) ereignet. Gegen 14.40 Uhr war ein 73-jähriger Autofahrer von Fügen in Richtung Taleinwärts unterwegs, als sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte das Fahrzeug ungebremst frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-jährigen Frau zusammen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Pensionisten gegen die Leitschiene geschleudert, während der Wagen der Frau am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam.

Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen. Die 41-jährige Lenkerin wurde hingegen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte sie der Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Frontalzusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Straße zwei Stunden gesperrt

Während der Rettungs- und Bergearbeiten blieb die B169 im Bereich der Unfallstelle rund zwei Stunden lang vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde über umliegende Straßen umgeleitet. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, die Gemeindepolizei Fügen, die Freiwilligen Feuerwehren aus Fügen und Schlitters mit insgesamt 28 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, ein Notarzt, der Notarzthubschrauber "Heli 4" sowie ein Abschleppunternehmen. Die Ursache für das Abkommen auf die Gegenfahrbahn ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.