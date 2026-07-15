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Nach WM-Märchen

Transfer-Knall um Erling Haaland (25)

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Ein norwegischer Fußballspieler im roten Trikot winkt im Stadion in die Menge.
© GEPA pictures
Die Spekulationen über den Superstar reißen nicht ab.
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Erling Haaland ist wohl der mit Abstand gefürchtetste Stürmer der Welt. Mit 7 Volltreffern beendete der Star der norwegischen Nationalmannschaft seine erste WM-Teilnahme. Nach dem verdienten Sommerurlaub kehrt der Tor-Wikinger zu seinem Klub Manchester City zurück, wo er noch bis 2034 unter Vertrag steht.

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Doch glaubt man der spanischen Presse schließt sich Haaland bald Real Madrid an. "Spätestens in zwei, drei Jahren spielt er in Madrid", sagt Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke.

Auch Papa Haaland, der ehemalige City-Spieler Alf-Inge, sprach bereits über einen möglichen Abschied aus der Premier League.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 21: Erling Haaland of Manchester City poses for a photograph with the Premier League Trophy and his father Alf-Inge Haaland after the Premier League match between Manchester City and Chelsea FC at Etihad Stadium on May 21, 2023 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
© Getty Images

"Jeder möchte für Real Madrid spielen. Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie.“, so der 53-jährige Spieler-Vater, der seinem Sohn in der bisherigen Karriere stets gut beraten hat.

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