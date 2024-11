Syrer attackierte 28-Jährigen mit Glasflasche

Die heftige Auseinandersetzung zwischen einem Syrer und einem Ukrainer ereignete sich am Dienstagabend auf dem Europaplatz.

Ein 48-jähriger Syrer ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Europaplatz im 15. Bezirk auf einen Ukrainer (28) losgegangen. Mit einer Glasflasche soll der Angreifer dem Opfer mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Zeugen alarmierten Polizisten vor Ort. Beamte konnten den Tatverdächtigen schließlich festnehmen.

Opfer musste ins Spital

Der Syrer wehrte sich bei seiner Verhaftung heftig. Das schwer verletzte Opfer musste zuerst von einer Polizistin betreut, dann von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht werden. Der Beschuldigte war betrunken und hatte 2,9 Promille intus. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bisher noch unklar. Bei seiner Einvernahme gab der 48-Jährige an, sich an nichts mehr erinnern zu können.