Schüsse am Yppenplatz - Schütze (21) in U-Haft

Das Landesgericht Wien hat am Donnerstag die U-Haft über den 21-jährigen Verdächtigen verhängt, der in die Schießerei am Yppenplatz in Ottakring involviert gewesen sein soll.

Das erklärte eine Sprecherin des Gerichts am Nachmittag gegenüber der APA. Der Mann war vor kurzem ausgeforscht und am Montag durch Ermittler des Landeskriminalamts festgenommen worden. Der Libyer habe auch in der Anhörung vor dem Richter jegliche Aussage verweigert, wie mitgeteilt wurde. Schüsse am Yppenplatz - Schütze (21) festgenommen

Schüsse am Yppenplatz - wieder Syrer involviert Am Abend des 14. Juli hatte sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern - vermutlich im Dunstkreis des Drogenmilieus - am Yppenplatz ereignet. Im Zuge dessen fielen auch Schüsse - wohl aus einer Pistole - durch zumindest einen Beteiligten. Ein damals 18-jähriger Syrer und ein staatenloser 22-Jähriger wurden schwer verletzt und "von der Hüfte abwärts" getroffen. Eine sofortige Fahndung nach dem oder den Schützen blieb jedoch erfolglos. Rucksack mit Suchtmitteln gefunden Im Bereich des Tatorts wurde ein Rucksack mit einer zunächst unbekannten Menge an Suchtmitteln gefunden. Die Polizei bestätigte später, dass in dem Rucksack Marihuana war, abgepackt in Baggies und damit offenbar bereits zum Straßenverkauf vorbereitet. Auch in den Einvernahmen im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht auf eine Auseinandersetzung innerhalb der Drogenszene.