Usher rockt Halfteimshow und sagt "Ja"

Usher begeisterte mit der Halftime-Show beim Super Bowl die Welt. Danach belohnt er sich laut Medienberichten auf eine ganz besondere Art.

Ganz in weiß gekleidet betrat Usher die große Bühne. Mit einem Hit-Medley von "Burn" bis Yeah" heizte der R'n'B-Star mit jeder Menge Stargäste die Stimmung in der Pause des Super Bowl weiter an.

Das Outfit war perfekt gewählt, die Tanzeinlagen begeisterten die Fans genauso, wie die Musik. Als erster Stargast durfte Soul-Queen Alicia Keys auf die Bühne. Nach einem kurzen Duett wurde die "Lady in Red" mit einer innigen Umarmung wieder verabschiedet.

© Getty ×

Doch die heiße Show ging weiter. Usher heizte die Stimmung weiter an, begeisterte vor allem die weiblichen Fans, als er sich sein Shirt vom Körper riss. Klar zu sehen: Er ist mit seinen 45 Jahren noch extrem durchtrainiert.

© Getty ×

Rollschuh-Tanz vor großem Finale

Vor dem großen Finale war sogar noch Zeit für einen Outfit-Wechsel. In einem scwarz-blauen Glitzeranzug rollte Usher auf Rollschuhen zurück auf die Bühne. Auch dort bewies er seine Tanzkünste.

Vor dem Großen Finale heizte Lil John mit "Turn down for What" noch einmal die Stimmung richtig an, ehe Rapper und Schauspieler Ludacris bei "Yeah" als letzter Ehrengast auf die Bühne stürmte.

Läuten jetzt die Hochzeitsglocken?

Nach dem Star-Rummel auf der größten Bühne der Welt wird sich der R'n'B-Star mit seinen liebsten zurückziehen. Laut Medienberichten soll sich der 45-Jährige eine Hochzeitslizenz gesichert haben.

Usher und seine Freundin Jennifer Goicoechea sollen sich nach dem Spiel im engsten Kreis das "Ja-Wort" geben.