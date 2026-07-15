Welt
TV
E-Paper
Welt

Kroatien-Schock

Jetzt purzeln plötzlich die Urlaubspreise

© Getty Images
Jahrelang galt Kroatien als eines der beliebtesten Sommerziele Europas. Freie Unterkünfte in der Hauptsaison? Kaum zu finden. Doch heuer hat sich das Bild verändert: Viele Vermieter kämpfen mit Stornierungen – und senken deshalb ihre Preise.
OE24 auf Google bevorzugen

Vor allem in beliebten Urlaubsorten an der Adriaküste sind selbst für Juli und August noch zahlreiche Apartments verfügbar. In sozialen Netzwerken sorgen zudem Videos von ungewöhnlich leeren Hotelpools und Stränden für Diskussionen.

Auch interessant

Tödliche ICE Einsätze setzen Trump unter Druck

Neues Verbot: Rapid-Fans stinksauer auf eigenen Klub

Trump bekommt neue Goldmünze

Preise wurden vielen Urlaubern zu hoch

Ein wesentlicher Grund dürfte die starke Preisentwicklung der vergangenen Jahre sein. Seit 2015 sind die Kosten für Hotels und Restaurants in Kroatien deutlich gestiegen. Viele Urlauber vergleichen die Preise mittlerweile direkt mit anderen Mittelmeerzielen – und entscheiden sich stattdessen für Länder wie Spanien, Griechenland oder die Türkei, wo sie oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sehen.

Vermieter reagieren mit Rabatten

Viele Vermieter berichten von kurzfristigen Stornierungen. Manche Gäste sagen ihren Urlaub sogar wenige Tage vor der Anreise ab, wenn sie anderswo ein günstigeres Angebot finden. Um ihre Unterkünfte doch noch zu füllen, senken zahlreiche Anbieter nun die Preise und setzen auf Last-Minute-Bucher.

Wer bei den Reisedaten flexibel ist, könnte deshalb heuer besonders günstige Angebote für einen Kroatien-Urlaub finden.

Tourismus bleibt stabil

Trotz der Berichte über Stornierungen gibt sich die kroatische Tourismusbranche gelassen. Nach offiziellen Zahlen lagen die Gästeankünfte zu Beginn des Juli sogar leicht über dem Vorjahresniveau. Statt auf immer mehr Touristen setzt das Land künftig verstärkt auf Qualität, besseren Service und wettbewerbsfähige Preise.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vorsicht bei FaceTime! Mit diesem Trick räumen Betrüger Konten leer

Diddl ist wieder da! Jetzt kommt die Kult-Maus zurück

Erstes Land plant nächtliche Social-Media-Sperre

Trump bekommt neue Goldmünze

Autofahrer aufgepasst: Italien schaltet Blitzer ab

"Explosionsartiger Durchfall" - Behörden haben schlimmen Verdacht

Jetzt purzeln plötzlich die Urlaubspreise

Mysteriöser Gespensterfisch erstmals gefilmt

EU-Land in Alarmbereitschaft: Putin plant Angriff

"Riesige Enthüllung" - Trump hält Rede zur Lage der Nation