Jetzt purzeln plötzlich die Urlaubspreise

Jahrelang galt Kroatien als eines der beliebtesten Sommerziele Europas. Freie Unterkünfte in der Hauptsaison? Kaum zu finden. Doch heuer hat sich das Bild verändert: Viele Vermieter kämpfen mit Stornierungen – und senken deshalb ihre Preise.

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Vor allem in beliebten Urlaubsorten an der Adriaküste sind selbst für Juli und August noch zahlreiche Apartments verfügbar. In sozialen Netzwerken sorgen zudem Videos von ungewöhnlich leeren Hotelpools und Stränden für Diskussionen.

Preise wurden vielen Urlaubern zu hoch

Ein wesentlicher Grund dürfte die starke Preisentwicklung der vergangenen Jahre sein. Seit 2015 sind die Kosten für Hotels und Restaurants in Kroatien deutlich gestiegen. Viele Urlauber vergleichen die Preise mittlerweile direkt mit anderen Mittelmeerzielen – und entscheiden sich stattdessen für Länder wie Spanien, Griechenland oder die Türkei, wo sie oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sehen.

Vermieter reagieren mit Rabatten

Viele Vermieter berichten von kurzfristigen Stornierungen. Manche Gäste sagen ihren Urlaub sogar wenige Tage vor der Anreise ab, wenn sie anderswo ein günstigeres Angebot finden. Um ihre Unterkünfte doch noch zu füllen, senken zahlreiche Anbieter nun die Preise und setzen auf Last-Minute-Bucher.

Wer bei den Reisedaten flexibel ist, könnte deshalb heuer besonders günstige Angebote für einen Kroatien-Urlaub finden.

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Tourismus bleibt stabil

Trotz der Berichte über Stornierungen gibt sich die kroatische Tourismusbranche gelassen. Nach offiziellen Zahlen lagen die Gästeankünfte zu Beginn des Juli sogar leicht über dem Vorjahresniveau. Statt auf immer mehr Touristen setzt das Land künftig verstärkt auf Qualität, besseren Service und wettbewerbsfähige Preise.