Diddl ist wieder da! Jetzt kommt die Kult-Maus zurück

Bunte Blockblätter, geheime Briefschaften, Plüschmäuse und der Duft von frisch getauschtem Diddl-Papier in der Schulpause – für viele Millennials war Diddl mehr als nur eine Comicfigur. Jetzt feiert die wohl berühmteste Maus der 90er ihr großes Comeback.

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Ab 20. Juli ist es so weit: Diddl kehrt offiziell in die Regale zurück. Nach jahrelanger Pause gibt es wieder neue Produkte – und die lassen bei vielen Erwachsenen sofort Kindheitserinnerungen hochkommen.

Jeder wollte die schönsten Blockblätter

Wer damals keine Diddl-Mappe hatte, gehörte auf dem Schulhof fast schon zu den Außenseitern. Stundenlang wurde getauscht, verglichen und gesammelt. Manche Blockblätter waren heiß begehrt, andere wurden wie ein kleiner Schatz gehütet. Dazu kamen Plüschmäuse, Stifte, Notizbücher, Tassen oder Schlüsselanhänger – Diddl war Ende der 90er und Anfang der 2000er ein echtes Phänomen.

Genau dieses Gefühl soll jetzt zurückkehren. Die Kult-Maus bekommt eine neue Kollektion, die den Charme von damals mit einem moderneren Design verbinden soll. Verkauft werden die Produkte unter anderem bei Thalia, Müller, Vedes sowie im Spiel- und Schreibwarenhandel.

Das Internet dreht schon durch

In den sozialen Netzwerken sorgt das Comeback bereits für Begeisterung. Unter den Ankündigungsvideos häufen sich Kommentare wie "Meine Kindheit!", "Ich werde sofort wieder sammeln" oder "Das heilt mein inneres Kind." Für viele ist Diddl ein Stück unbeschwerte Schulzeit – lange bevor Smartphones und soziale Medien den Alltag bestimmten.

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Vielleicht liegt auf deinem Dachboden ein kleines Vermögen

Das Comeback hat noch einen Nebeneffekt: Alte Diddl-Schätze sind heute teilweise richtig gefragt. Seltene Blockblätter, komplette Sammlungen oder gut erhaltene Plüschmäuse werden auf Online-Plattformen teils für hohe Summen gehandelt. Je nach Seltenheit und Zustand können einzelne Stücke mehrere Dutzend Euro wert sein, komplette Sammlungen sogar mehrere Hundert.

Wer also noch irgendwo eine alte Diddl-Mappe, Blockblätter oder eine Plüschmaus aus Kindheitstagen liegen hat, sollte vor dem Ausmisten lieber zweimal hinschauen. Denn während Diddl jetzt sein großes Comeback feiert, könnten die Erinnerungsstücke von damals plötzlich wieder richtig begehrt sein.