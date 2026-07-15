Vorsicht! Mit diesem Trick räumen Betrüger Konten leer

Kriminelle lassen sich immer neue Methoden einfallen, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Jetzt warnen Experten vor einer besonders perfiden Masche: Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus – und wechseln das Gespräch plötzlich zu FaceTime.

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Zunächst läuft alles wie bei einem klassischen Schockanruf. Die Täter behaupten, es habe verdächtige Abbuchungen oder einen Sicherheitsvorfall auf dem Konto gegeben. Um das Geld angeblich zu schützen, müsse der Kunde nun rasch handeln.

Plötzlich klingelt es via FaceTime

Im nächsten Schritt fordern die Betrüger ihre Opfer auf, den Anruf über FaceTime fortzusetzen. Dort bauen sie zusätzlichen Druck auf und bitten die Betroffenen, sensible Daten preiszugeben oder bestimmte Schritte auf ihrem Smartphone auszuführen. Teilweise sollen sogar TANs oder Zugangsdaten genannt beziehungsweise Überweisungen bestätigt werden.

Gerade weil die Täter per Video auftreten, wirken sie auf viele Menschen besonders glaubwürdig. Genau darauf setzen die Kriminellen.

Banken würden das niemals verlangen

© Getty Images

Verbraucherschützer warnen deshalb eindringlich: Banken fordern ihre Kunden niemals per FaceTime oder Videoanruf dazu auf, Passwörter, PINs oder TANs preiszugeben oder Überweisungen freizugeben. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und seine Bank über die offiziell bekannten Kontaktdaten selbst kontaktieren.

Im Zweifel sofort auflegen

Wer sich unter Druck gesetzt fühlt oder Zweifel an der Echtheit eines Anrufs hat, sollte niemals vorschnell handeln. Experten raten, keine persönlichen Daten herauszugeben, keine Links anzuklicken und keine Anweisungen aus einem solchen Videoanruf zu befolgen. Denn ist das Geld erst überwiesen, lässt es sich oft nur schwer zurückholen.