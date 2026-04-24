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Auto stürzt in Donau und geht unter: Fahrer stirbt
© APA/GEORG HOCHMUTH

In Krems

Auto stürzt in Donau und geht unter: Fahrer stirbt

Von
24.04.26, 19:25 | Aktualisiert: 24.04.26, 20:32
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Wagen wurde nach längerer Suchaktion lokalisiert, Lenker ist tot. 

In Krems in Niederösterreich ist am Freitag ein Auto in die Donau gestürzt. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion wurde der Pkw in den Abendstunden lokalisiert.  

Person in Wagen tot geborgen 

In der Folge wurde der Lenker des Wagens tot geborgen, teilten Gernot Rohrhofer von der Freiwilligen Feuerwehr Krems sowie Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando der APA mit. 

Von der Straße abgekommen 

Der Lenker hatte sich als einzige Person in dem Auto befunden. Der Pkw dürfte bei einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in der Folge in den Fluss gefallen sein. Feuerwehrtaucher, Polizei und das Rote Kreuz waren an Ort und Stelle. Geplant war zunächst auch, dass die Schifffahrtsaufsicht mit einem Flächensonar ausrückt.

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