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© AFP

Auto-Krise

VW-Gewinn bricht ein - jetzt drohen Mega-Einsparungen

30.04.26, 07:55
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Europas größter Autobauer Volkswagen hat zum Jahresauftakt einen Gewinnrückgang verbucht.  

Der Betriebsgewinn schrumpfte um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, wie das deutsche Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Gewinnmarge verringerte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 28,4 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte VW.

Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Unternehmen habe im ersten Quartal durchaus Fortschritte erzielt. So sei der Auftragseingang gestiegen, die China-Strategie komme voran und die Kosten seien um fast eine Milliarde Euro reduziert worden. Dennoch liege die Marge auch um Sondereffekte bereinigt auf einem viel zu niedrigen Niveau. Deswegen reichten die geplanten Kostensenkungen nicht aus.

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