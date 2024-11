Von der Steiermark bis nach Tirol: Die schönsten Weihnachtsmärkte in den Bergen

Weihnachtsmärkte gibt es unzählige – viele haben sich das Ruhige, Authentische und Besinnliche auf ihre Fahnen geheftet. Vor allem in den Bergen erlebt man noch einen traumhaften Advent wie anno dazumal.

Der Advent ist die Zeit, in der man sich alter Traditionen besinnt, aber auch die Zeit, die zum Schauen und Genießen, sowie zum Einkauf von ganz besonderen Weihnachtsgeschenken für seine Liebsten einlädt. Und viele Christkindlmärkte unserer schönen Alpenrepublik haben sich Authentizität und Ursprünglichkeit bewahrt.

Die schönsten Weihnachtsmärkte von der Steiermark bis nach Tirol

Grossarl

Hier würde sogar das Christkind Urlaub machen – so stimmungsvoll präsentiert sich der „Salzburger Bergadvent“ (22. November bis 22. Dezember 2024) im Großarltal. Hier erlebt man Winteridylle pur – knirschender Schnee unter den Füßen, Fackelschein und Kerzenlichtromantik, weihnachtliche Düfte sowie stimmungsvolle Musik im Hintergrund. In den „Almhütten“ werden Spezialitäten und Kunsthandwerk aus der Region angeboten. Besonderer Blickfang ist die Großarler Dorfkrippe: Die lebensgroßen, aus Zirbenholz geschnitzten Figuren der Heiligen Familie werden detailgetreu dargestellt und ziehen junge und alte Besucher des Adventmarktes in ihren Bann. Highlight ist die Fackelwanderung: Sie startet immer freitags im Advent um 16.30 Uhr beim Hotel Berg-Leben. Begleitet von stimmungsvoller Musik wandert man mit Fackeln und Laternen zum Adventmarkt bis zur Pfarrkirche auf einem kleinen Hügel über den Dächern des romantischen Orts. www.salzburger-bergadvent.at

Adventmarkt Grossarl. Salzburger Bergadvent von seiner schönsten Seite.

Traunkirchen

Wer den Advent still und wie anno dazumal feiern möchte, der ist im legendären Ort Traunkirchen auf der Halbinsel im Traunsee genau richtig. Am 7. Dezember und 8. Dezember verwandelt sich Traunkirchen in eine Insel des Weihnachtsfriedens. Romantische Stimmung, selbstgemachte Produkte und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Krippenausstellung bietet der Weihnachtsort Traunkirchen seinen Besuchern. www.traunsee-almtal-salzkammergut.at

Traunkirchen. Advent an einem der wohl schönsten Plätze Österreichs erleben.

Schladming

In Schladming steht an den Adventwochenenden (22. November bis 15. Dezember 2024) alles im Zeichen vom Christkind und seinen Helfern. Als ein Highlight der Schladminger Bergweihnacht gilt der Advent am Talbach. Dieser stimmungsvolle Adventmarkt findet rund um die Talbachschenke statt. Neben Punsch-und Glühweinständen sowie kulinarischen Angeboten bieten verschiedene Aussteller selbstgemachte Kunstwerke. Wunderschön auch der „Adventzauber in der Klamm“ (30. November und 14. Dezember), bei dem Fackeln und Lichtspiele die Talbachklamm in eine mystische Welt der Engel, Märchenerzähler und Musikanten verzaubern.

Rattenberger Advent. Kerzenzauber in der kleinsten Stadt Österreichs.

Rattenberg

Im mittelalterlichen Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, wird der Advent überraschend anders gefeiert (22. November bis 22. Dezember 2024). Klassische Verkaufsstände sind beim Rattenberger Advent nur ganz wenige zu finden. Dafür Kerzen in vielen altertümlichen Fenstern, Fackeln und offene Feuerstellen in der Altstadt. Ein wirklich mystisches und faszinierendes Erlebnis!