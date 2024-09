DARUM will Cora weiterhin Schumacher heißen

Erst vor kurzem ließ die Ex von Ralf Schumacher wissen, dass sie wieder Brinkmann heißen werde. Jetzt hat sie es sich offensichtlich anders überlegt

Der Streit mit Ex-Mann Ralf Schumacher (49) machte Cora (47) so wütend, dass sie gar seinen Nachnamen ablegen wollte. Das verkündete sie in einem Interview. Auf Instagram rudert sie jetzt aber offenbar wieder zurück. Aus Angst, an Berühmtheit einzubüßen? Oder doch einfach nur aus Gewohnheit?

Mehr lesen:

Was genau ist passiert?

"Und meinen Namen werde ich - lass mal gerade überlegen - behalten", schreibt sie in einer Story. Für sie sei es jetzt das Richtige, da sich die Menschen "alle darüber aufregen". Das Outing ihres Ex-Mannes Mitte Juli sei ein Schlag ins Gesicht gewesen. Es war der Auslöser für viele öffentliche Seitenhiebe.





Sie habe demnach erst "wie der Rest von Deutschland" durch die Medien von der Neuigkeit erfahren. Eine Aussage, die Ralf Schumacher nicht auf sich sitzen lassen wollte. Cora schien aber wohl einfach verletzt zu sein. Der Schlagabtausch eskalierte.