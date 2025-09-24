OP-Schock: Barca-Star fällt monatelang aus

Der spanische Teamspieler muss nun sogar um die WM zittern.

Der FC Barcelona muss vier bis fünf Monate auf Gavi verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterzog sich einer Operation am rechten Meniskus, wie der katalanische Fußball-Topclub am Dienstag bekannt gab.

Dem 28-fachen spanischen Nationalspieler bleibt damit das Verletzungspech treu, war er doch schon zwischen November 2023 und September 2024 wegen eines Kreuzbandrisses im gleichen Knie monatelang ausgefallen. Gavi bestritt in der laufenden Saison zwei Ligaspiele.