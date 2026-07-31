Neues Ranking: Die besten Länder zum Auswandern 2026

Sonne, niedrige Lebenshaltungskosten und eine offene Willkommenskultur: Ein neues Ranking zeigt, in welchen Ländern Auswanderer besonders glücklich sind. Während ein bereits bekanntes Land erneut den Spitzenplatz erobert, landet Österreich trotz hoher Lebensqualität nur im hinteren Drittel.

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Ein neues Leben unter Palmen beginnen, für den Job in eine internationale Metropole ziehen oder den Ruhestand am Meer verbringen: Die Gründe für eine Auswanderung sind so unterschiedlich wie die Länder selbst. Doch wo gelingt der Neustart tatsächlich am besten?

Antworten liefert der aktuelle "Expat Insider 2026" der Plattform InterNations. Für die Erhebung wurden 7.786 Menschen aus 162 Nationen zu ihren Erfahrungen im Ausland befragt. Am Ende schafften es 31 Länder in die Gesamtwertung – mit einigen überraschenden Gewinnern und einem besonders bitteren Ergebnis für Europa.

So wurde das Ranking erstellt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten ihr Leben in der neuen Heimat anhand zahlreicher persönlicher und praktischer Kriterien. Dazu zählen unter anderem:

Lebensqualität

Jobchancen

Work-Life-Balance

finanzielle Situation

Sicherheit

Freizeitangebot

Wohnen

Sprache

Verwaltung

digitale Infrastruktur

Die Ergebnisse wurden zu fünf großen Bereichen zusammengefasst: Lebensqualität, Eingewöhnung, Arbeiten im Ausland, persönliche Finanzen sowie die wichtigsten Grundlagen des Expat-Alltags. Hinzu kam die Frage, wie zufrieden die Befragten insgesamt mit ihrem Leben im Ausland sind.

Panama ist erneut das beste Land für Auswanderer

Panama City © Getty Images

Bereits zum dritten Mal in Folge führt Panama das Ranking an. Das zentralamerikanische Land überzeugt vor allem in zwei Bereichen, die bei einer Auswanderung entscheidend sein können: Arbeit und Finanzen.

87 Prozent der befragten Expats sind mit ihrem Leben in Panama zufrieden – deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 70 Prozent. Neun von zehn Befragten geben an, mit ihrem verfügbaren Einkommen komfortabel leben zu können. Auch die Work-Life-Balance wird in keinem anderen untersuchten Land besser bewertet. Hinzu kommt eine ausgeprägte Willkommenskultur. 90 Prozent empfinden die Menschen vor Ort als freundlich, die Suche nach einer Wohnung gilt als vergleichsweise einfach und auch Visa-Angelegenheiten bereiten vielen Zugezogenen kaum Probleme.

Mexiko macht den Neustart besonders leicht

Mexiko City © Getty Images

Auf Platz zwei folgt Mexiko. Kein anderes Land macht es Expats laut der Umfrage leichter, sich einzuleben. 84 Prozent der Befragten beschreiben die Einheimischen als freundlich gegenüber Menschen aus dem Ausland. Fast drei Viertel finden es einfach, lokale Freundschaften aufzubauen. Auch finanziell schneidet Mexiko stark ab. 81 Prozent können nach eigenen Angaben mit ihrem verfügbaren Einkommen angenehm leben, 73 Prozent sind mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Kultur, Gastronomie, Nachtleben und Klima zählen ebenfalls zu den größten Pluspunkten.

In Thailand leben die glücklichsten Expats

Thailand © Getty Images

Thailand erreicht den dritten Platz – und kann sogar mit einem besonderen Rekord aufwarten: Mit 86 Prozent leben dort laut InterNations die zufriedensten Expats der gesamten Umfrage. 42 Prozent möchten für immer bleiben. Das Land punktet vor allem mit niedrigen Lebenshaltungskosten, günstigem Wohnraum und einer offenen Bevölkerung. 89 Prozent bewerten die Menschen vor Ort als freundlich, 84 Prozent fühlen sich in Thailand zu Hause. Gleichzeitig wird die medizinische Versorgung überwiegend positiv beurteilt.

Österreich landet nur auf Platz 23

Wien © Getty Images

Für Österreich fällt das Ergebnis zwiespältig aus. In der Gesamtwertung reicht es lediglich für Platz 23 von 31 Ländern. Dabei gehört die Alpenrepublik bei der Lebensqualität sogar zur Weltspitze.

Besonders gut bewerten Expats die Natur, die städtische Umgebung, den öffentlichen Verkehr und die Sicherheit. 97 Prozent sind mit der natürlichen Umgebung zufrieden, 87 Prozent fühlen sich im Land sicher. Auch die Qualität der medizinischen Versorgung erhält gute Noten.

Warum landet Österreich dann so weit hinten? Das größte Problem ist offenbar nicht das Land selbst, sondern das Ankommen. In der Kategorie "Ease of Settling In" erreicht Österreich nur Platz 29. Lediglich Schweden und Norwegen schneiden schlechter ab.

Dazu kommt die Sprache: 62 Prozent empfinden Deutsch als schwierig zu lernen. Für 44 Prozent war die Sprachbarriere bereits vor dem Umzug eine der größten Sorgen. Insgesamt sind 67 Prozent der Expats mit ihrem Leben in Österreich zufrieden – knapp weniger als der weltweite Durchschnitt von 70 Prozent.

Die besten Länder für Auswanderer 2026

Panama Mexiko Thailand Vereinigte Arabische Emirate Brasilien Spanien Singapur Portugal Malaysia Luxemburg Australien Saudi-Arabien Südafrika Frankreich Belgien Dänemark Polen Irland Japan USA Niederlande Schweiz Österreich Italien Tschechien Schweden Kanada Vereinigtes Königreich Türkei Deutschland Norwegen

Norwegen ist das schlechteste Land für Expats

© Getty Images

Besonders überraschend ist das Schlusslicht: Norwegen landet auf Platz 31 und ist damit laut der Umfrage das schwierigste Land für Auswanderer.

Weniger als die Hälfte der Expats ist dort mit ihrem Leben zufrieden. 72 Prozent finden es schwierig, norwegische Freundschaften aufzubauen, nur ein Viertel bewertet das eigene Sozialleben positiv. Lediglich 31 Prozent fühlen sich im Land wirklich zu Hause. Auch die hohen Lebenshaltungskosten belasten. Nur 39 Prozent sind mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Selbst bei Karrierechancen, Bezahlung und allgemeiner Arbeitszufriedenheit landet Norwegen jeweils auf dem letzten Platz. Positiv bewerten die Expats dagegen die Natur, die Luftqualität, die Jobsicherheit und die wirtschaftliche Stabilität. Für den Sprung aus dem Ranking-Keller reicht das allerdings nicht.