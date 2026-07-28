Das sind die 25 schönsten Strände der Welt – Europas Sieger liegt in Griechenland

Weißer Sand, glasklares Wasser und spektakuläre Natur: Der neue Global Beach Index der Reiseplattform Beach.com kürt die schönsten Strände der Welt. Gleich acht europäische Traumstrände schaffen es in die Top 25 - einer davon sogar auf Platz 2.

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Welcher Strand ist tatsächlich der schönste der Welt? Bei dieser Frage gehen die Meinungen gewöhnlich weit auseinander. Während die einen von puderzuckerweißem Sand und türkisblauem Wasser träumen, suchen andere vor allem Ruhe, unberührte Natur oder die perfekten Bedingungen zum Schwimmen und Schnorcheln.

Die Reiseplattform Beach.com wollte es genauer wissen und hat für den neuen Global Beach Index 2026 Hunderte Strände rund um den Globus untersucht. Das Ergebnis ist ein Ranking der 25 besten Strände der Welt – von der Karibik über Europa bis nach Südafrika und Mauritius.

So wurde der Global Beach Index erstellt Für die Untersuchung wurden nach Angaben der Plattform beinahe 100.000 öffentliche Rezensionen, Einschätzungen von Reiseexperten und umfangreiche Umweltdaten ausgewertet. Unter anderem flossen fünf Jahre an NASA-Daten und Satellitenbildern zur Klarheit des Wassers sowie zehn Jahre an Daten aus europäischen Programmen in das Ranking ein. Bewertet wurden insgesamt sechs Kategorien. Die Meinung von Reiseexperten machte 30 Prozent des Ergebnisses aus, die allgemeine Beliebtheit 27 Prozent und die Farbe sowie Klarheit des Wassers 26 Prozent. Öffentliche Bewertungen wurden mit 14 Prozent gewichtet, die Erreichbarkeit mit zwei Prozent und das Klima mit einem Prozent.

Karibik-Traum auf Platz eins

Trunk Bay sichert sich den ersten Platz im Strand-Ranking © Getty Images

Den ersten Platz sichert sich Trunk Bay auf der Karibikinsel St. John, die zu den Amerikanischen Jungferninseln gehört. Die halbmondförmige Bucht liegt im geschützten Virgin Islands National Park und wirkt beinahe wie aus einem Reisekatalog: Vor dem weißen Sandstrand schimmert das Wasser in intensiven Türkistönen, dahinter erhebt sich eine dicht bewachsene, grüne Berglandschaft.

Vor der Küste verläuft außerdem ein markierter Schnorchelpfad, der Besucher durch die farbenfrohe Unterwasserwelt führt. Besonders hoch bewertet wurde Trunk Bay von Reiseexperten, aber auch die Klarheit und Farbe des Wassers sowie die zahlreichen positiven Google-Rezensionen überzeugten. Laut Beach.com herrschen hier in zehn Monaten des Jahres ausgezeichnete Strandbedingungen. Als beste Reisezeit gelten April bis Juni.

Europas schönster Strand liegt in Griechenland

Elafonissi Beach auf Kreta ist der schönste Strand Europas © Getty Images/iStockphoto

Nur knapp hinter dem Karibik-Sieger landet Elafonissi Beach auf Kreta. Damit ist die griechische Bucht nicht nur der zweitbeste Strand der Welt, sondern zugleich Europas schönster Strand.

Bekannt ist Elafonissi vor allem für seinen stellenweise rosa schimmernden Sand, der durch winzige Muschel- und Korallenreste entsteht. Dazu kommt eine flache, türkisfarbene Lagune, durch die Besucher teilweise bis zur vorgelagerten Insel waten können. Das ruhige und seichte Wasser macht den Strand auch bei Familien besonders beliebt.

Mehr als 32.000 öffentliche Bewertungen flossen in das Ergebnis ein. Die besten Bedingungen sollen laut Ranking im Mai und Juni herrschen – also noch vor dem großen Ansturm in den Sommerferien.

Acht europäische Strände unter den Top 25

Neben Elafonissi schaffen es sieben weitere europäische Strände in das Ranking. Besonders stark vertreten ist Griechenland mit insgesamt drei Stränden. Auch Spanien ist mit drei Destinationen dabei. Kroatien, Portugal und Italien sichern sich jeweils einen Platz.

Zlatni Rat auf der Insel Brač in Kroatien landet auf Platz 5 © Getty Images/iStockphoto

Der kroatische Strand Zlatni Rat auf der Insel Brač landet sogar auf Rang fünf. Der markante Kiesstrand ist wegen seiner hornförmigen Landzunge bekannt, deren Spitze sich abhängig von Wind und Strömung immer wieder leicht verändert.

Die 25 schönsten Strände der Welt

Trunk Bay, St. John, Amerikanische Jungferninseln Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland Grace Bay Beach, Turks- und Caicosinseln Flamenco Beach, Puerto Rico Zlatni Rat – Golden Horn Beach, Brač, Kroatien Palolem Beach, Goa, Indien Sandy Point National Wildlife Refuge, St. Croix, Amerikanische Jungferninseln Playa Balandra, Mexiko Praia da Falésia, Portugal Eagle Beach, Aruba Gulf Shores Public Beach, Alabama, USA Boulders Beach, Südafrika Playa de Cofete, Fuerteventura, Spanien Falasarna Beach, Kreta, Griechenland Huntington Beach, Kalifornien, USA Seven Mile Beach, Kaimaninseln Magens Bay Beach, St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln Mont Choisy Public Beach, Mauritius Spiaggia Su Giudeu, Sardinien, Italien Tropic of Cancer Beach, Bahamas Balos Beach, Kreta, Griechenland South Beach Park, Florida, USA Cas Abao Beach, Curaçao Baby Beach, Aruba Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Spanien

Ob rosa Sand auf Kreta, dramatische Dünenlandschaften auf den Kanaren oder einsame Karibikbuchten: Das Ranking zeigt, wie unterschiedlich ein perfekter Strand aussehen kann. Für europäische Reisende besonders praktisch: Für einige der schönsten Strände der Welt ist nicht einmal ein Langstreckenflug notwendig.