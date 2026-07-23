Vergessen Sie Mallorca! Das sind die am meisten unterschätzten Inseln der Welt

Mallorca und Ibiza waren gestern – jetzt drängen völlig neue Trauminseln ins Rampenlicht der Reisewelt. Wer heuer den perfekten Strandurlaub ohne Massentourismus sucht, sollte diese spektakulären Geheimtipps von Expedia unbedingt auf dem Radar haben.

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Der Massentourismus an Europas klassischen Urlaubsküsten sorgt bei vielen Reisenden zunehmend für Frust. Überfüllte Buchten, überteuerte Restaurants und lauter Partytrubel machen die erhoffte Erholung oft zunichte. Kein Wunder also, dass sich ein neuer Reisetrend abzeichnet: Immer mehr Urlauber suchen gezielt nach unentdeckten Alternativen fernab der bekannten Hotspots.

Laut aktuellen Daten der Reiseplattform Expedia ist die Nachfrage nach bislang unterschätzten Inselparadiesen um 55 Prozent gestiegen. Statt austauschbarer Touristenorte sind nun Destinationen gefragt, die noch echtes Entdeckergefühl, Ruhe und ursprüngliche Natur versprechen.

Neue Sehnsuchtsorte

Passend dazu hat Expedia seine "Island Hot List" mit den meistunterschätzten Inseln der Welt veröffentlicht. Wer bei der Urlaubsplanung klug auswählt, kann den großen Touristenströmen entkommen und außergewöhnliche Reiseziele entdecken, bevor sie zum nächsten großen Trend werden. Wir stellen die Top 10 vor – darunter auch einige versteckte Inseljuwelen in Europa.

Die Top-10-Inseln im Überblick

Die von Expedia veröffentlichte Liste umfasst zehn einzigartige Inseln auf der ganzen Welt, die sich durch besondere Vorzüge auszeichnen. Diese Destinationen decken unterschiedlichste Reisebedürfnisse ab – von romantischen Fluchten über Familienurlaube bis hin zu echten Abenteuern im ewigen Eis.

St. Lucia ist ein Inselstaat in der östlichen Karibik mit einigen spektakulären Bergen an der Westküste. © Getty Images

St. Lucia (+125%): Der absolute Spitzenreiter des Rankings eignet sich besonders für romantische Reisen zu zweit inmitten einer tropischen Kulisse. Porto Santo, Portugal (+85%): Die europäische Ruheoase im Atlantik punktet als exzellentes Ziel für Erholung und Wellness. Praslin, Seychellen (+80%): Ein wahres Paradies für Naturliebhaber, das mit einer einzigartigen Flora und Fauna besticht. Syros, Griechenland (+60%): Diese Kykladen-Insel überzeugt durch ihre hervorragende Küche und den authentischen griechischen Charme. Lofoten, Norwegen (+50%): Perfekt für Reisende, die das Abenteuer in der arktischen Natur und spektakuläre Landschaften suchen.

Palawan, Philippinen (+40%): Ein weltbekanntes Naturwunder mit faszinierenden Lagunen und kristallklarem Wasser.

Culebra, Puerto Rico (+35%): Dieses karibische Kleinod bietet hervorragende Bedingungen für Schnorchler und Wassersportler.

Sanibel Island, USA (+25%): Ein ideales Ziel für Familien, die entspannte Tage am Strand verbringen möchten.

Phu Quoc, Vietnam (+25%): Die asiatische Trauminsel steht für leistbaren Luxus und erstklassige Hotelanlagen.

Fidschi (+15%): Bietet einen hervorragenden Wert für Urlaube, an denen mehrere Generationen gemeinsam teilnehmen.

Porto Santo als neuer Wellness-Hotspot in Europa

Porto Santo gehört zur portugiesischen Inselgruppe Madeira und ist für besonders warmes Meerwasser, Tauchplätze und einen langen Sandstrand bekannt. © Getty Images/500px

Ein Name wird unter Reise-Insidern derzeit besonders heiß gehandelt: Porto Santo. Diese kleine, feine Insel liegt im portugiesischen Madeira-Archipel und schickt sich an, den klassischen Ferienorten den Rang abzulaufen. Das absolute Highlight ist der neun Kilometer lange, goldene Sandstrand, der flach in das türkisblaue Meer abfällt. Hier gibt es kein Gedränge um die beste Liege, sondern einfach nur unendliche Weite und das beruhigende Rauschen der Wellen.

Die kleine Inselhauptstadt Vila Baleira verzaubert mit ihrem traditionellen Charme. Statt dröhnender Diskotheken findet man hier gemütliche Tavernen, in denen man bei einem guten Glas Wein stundenlang den Tag ausklingen lassen kann. Porto Santo steht für Entschleunigung pur – ein Ort, an dem man endlich wieder ungestört ein Buch lesen und die Seele baumeln lassen kann.

Ein Ausblick auf die Reisesaison

Syros ist eine griechische Insel der Kykladen, fast mitten im Archipel gelegen. © Getty Images

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese aufstrebenden Destinationen in den kommenden Jahren entwickeln. Wer die unberührte Schönheit dieser Inseln noch in ihrer ursprünglichen Form erleben möchte, sollte die nächste Reiseplanung bald in Angriff nehmen. Mit der richtigen Auswahl an Unterkünften – vom exklusiven Resort bis zur gemütlichen Pension – steht einem unvergesslichen und entspannten Urlaub nichts mehr im Wege.