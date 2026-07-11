Adrenalin statt Strand: Dieser Urlaubs-Trend boomt jetzt

Erholung am Pool? Für viele junge Urlauber ist das längst nicht mehr das große Ziel. Stattdessen werden sogenannte "Darecations" immer beliebter – Reisen, bei denen Abenteuer, Action und Nervenkitzel im Mittelpunkt stehen. Von Ultramarathons durch die Wüste über Bungee-Jumping bis hin zu Wildwasser-Rafting: Je extremer, desto besser.

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Laut Pinterest gehören "Darecations" zu den größten Reisetrends des Jahres 2026. Die Suchanfragen nach Urlauben mit Adrenalin-Kick sind demnach um rund 75 Prozent gestiegen.

Immer mehr reisen für Extremsport um die Welt

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Profi-Sportler. Immer mehr gut trainierte Hobbysportler planen ihren Urlaub rund um außergewöhnliche Wettkämpfe oder Extremsport-Erlebnisse. Am Wochenende fanden etwa der 140 Kilometer lange Trail Verbier St. Bernard in der Schweiz sowie das 100-Kilometer-Rennen "Race to the Stones" in England statt. Später im Jahr stehen unter anderem Ultramarathons in der Antarktis, am Mount Everest und durch die Wüste Marokkos auf dem Programm.

Auch klassische Abenteuerreisen boomen. Besonders gefragt sind derzeit Bungee-Jumping in Neuseeland, Wildwasser-Rafting, Haikäfig-Tauchen in Südafrika oder Vulkansurfen in Nicaragua.

Warum junge Menschen das Risiko suchen

Psychologen sehen hinter dem Boom mehrere Gründe. Viele Menschen wollen heute im Urlaub bewusst ihre Komfortzone verlassen und außergewöhnliche Erfahrungen sammeln. Besonders jüngere Generationen suchen nach Erlebnissen, die sie fordern und über die sie später berichten oder Inhalte in sozialen Netzwerken teilen können.

Zusätzlich hat sich der Wunsch nach besonderen Reisen seit der Corona-Pandemie verstärkt. Viele möchten verpasste Erlebnisse nachholen und investieren lieber in außergewöhnliche Abenteuer als in klassische Pauschalurlaube.

© Getty Images

Auch Versicherer registrieren den Boom

Dass der Trend anhält, zeigen auch Zahlen des britischen Sportversicherers SportsCover. Besonders Trekking-, Bergsport- und Marathonreisen legen stark zu. Innerhalb von zwei Jahren stieg die Zahl entsprechender Versicherungsabschlüsse in Großbritannien um 182 Prozent.