Erst "Schlägerei", dann Belgiens Aufstiegsheld

Beim WM-Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal flogen plötzlich die Fetzen. Mitten auf dem Rasen eskalierte ein heftiger Streit zwischen Youri Tielemans und Leandro Trossard komplett.

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Das Match der "Roten Teufeln" stand beim Stand von 0:2 kurz vor dem emotionalen Kollaps. In der 70. Minute pfiff Schiedsrichter Martinez aus Honduras zur zweiten Trinkpause, dem sogenannten "Hydration Break". Genau in diesem Moment brannten bei Youri Tielemans die Sicherungen durch. Der 29-Jährige hörte überhaupt nicht mehr auf, seinen Teamkollegen Leandro Trossard heftig zu beschimpfen. Der 31-jährige Außenstürmer ließ das nicht auf sich sitzen und motzte sofort aggressiv zurück. Während die Mannschaft gemeinsam Richtung Außenlinie marschierte, gingen die beiden Teamkollegen direkt aufeinander los.

Mitspieler und Gegner schlichten

Die Situation drohte völlig zu eskalieren. Mitspieler Nicolas Raskin reagiert blitzschnell, ging dazwischen und schob die beiden Streithähne mit Körpereinsatz auseinander. Kurz darauf versuchte auch Sturmtank Romelu Lukaku die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Sogar die Senegal-Stars Lamine Camara und Moussa Niakhaté eilten herbei, um das belgische Duo voneinander zu trennen und die Lage am Spielfeldrand zu deeskalieren.

Frust nach verpatzter Flanke

Auslöser für den gewaltigen Krach war eine misslungene Offensivaktion kurz vor der Trinkpause. Tielemans befand sich am gegnerischen Strafraum im Ballbesitz, während Trossard komplett freistehend neben ihm den Ball forderte. Statt den Mitspieler anzuspielen, entschied sich Tielemans für eine Flanke, die jedoch völlig ins Leere segelte. Nach diesem Fehlpass platzte dem Arsenal-Star endgültig der Kragen, woraufhin ein heftiges Wort das andere jagte.

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Vom Zoff zum Heilsbringer

Nach dem Mega-Zoff ging überraschend ein Ruck durch das gesamte belgische Nationalteam. Die Mannschaft holten den 0:2-Rückstand kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sensationell auf und rettet sich in die Verlängerung. Ausgerechnet Tielemans erzielte in der 89. Minute nach einer perfekten Flanke von Trossard per Kopf den späten 2:2-Ausgleich. Spätestens mit diesem Treffer war der Streit beigelegt: Die beiden fielen sich erleichtert in die Arme, und Tielemans hob Trossard im Jubel hoch. Am Ende setzte sich Belgien nach Verlängerung mit 3:2 durch, wobei Tielemans kurz vor dem Ende erneut als Torschütze glänzte.