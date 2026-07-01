Kampfansage von Spanien-Superstar vor ÖFB-Duell

Österreich steht bei der WM 2026 vor einer Mammutaufgabe. Im Sechzehntelfinale wartet Europameister Spanien samt seinem fitten Superstar Lamine Yamal, der vor dem Duell eine klare Ansage macht.

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Das große Match in Los Angeles steigt am Donnerstag um 21:00 Uhr österreichischer Zeit. Das Team von Teamchef Ralf Rangnick trifft auf den amtierenden Europameister, der als einer der ganz großen Favoriten auf den Titel gilt. Bislang lief es für die Iberer im Turnier aber noch nicht komplett rund. Nach einem überraschenden 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde reichte den Spaniern am letzten Spieltag der Gruppenphase ein knapper 1:0-Erfolg gegen Uruguay, um sich am Ende zum Gruppensieg zu mühen.

Kracher im WM-Sechzehntelfinale

Nun geht es in der K.-o.-Runde direkt gegen die rot-weiß-roten Stars. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente setzt im anstehenden Match voll auf den erst 18-jährigen Lamine Yamal. Der hochtalentierte Flügelflitzer vom FC Barcelona war wegen einer Muskelverletzung im vergangenen April länger außer Gefecht gesetzt und feierte erst beim WM-Auftakt gegen Kap Verde sein lang ersehntes Comeback auf dem Rasen.

Yamal wieder voll einsatzbereit

Bis zu diesem Zeitpunkt sammelte das offensive Juwel im laufenden Turnier insgesamt 140 Spielminuten. Beim mühevollen Erfolg gegen Uruguay stand der Angreifer bereits in der Startformation der spanischen Auswahl und wurde nach 76 Minuten ausgewechselt, während er im vorherigen Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien noch zur Pause in der Kabine blieb. Vor dem Duell gegen das ÖFB-Team zeigt sich der Youngster extrem kämpferisch und topmotiviert.

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Klare Ansage vor Anpfiff

Beim Sender "Partidazo de COPE" gab der Angreifer ein klares Update zu seinem aktuellen körperlichen Zustand. Er habe derzeit wieder "80 bis 90 Prozent Fitness", verriet der spanische Leistungsträger. Gleichzeitig schickte er eine deutliche Warnung an das Team von Ralf Rangnick und stellte klar: "Ich kann 90 Minuten gegen Österreich spielen." Damit ist die spanische Offensivwaffe rechtzeitig für das große K.-o.-Duell in den USA bereit.