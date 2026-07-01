Bauernregel sagt neue Hitzewelle voraus

Am 10. Juli ist der Siebenbrüdertag. Der Tag hat eine bekannte Bauernregel, die das Wetter für die kommenden sieben Wochen vorhersagt.

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Traditionell gibt der Siebenschläfertag eine erste Tendenz für die kommenden Sommerwochen. Im Bauernkalender ist der 10. Juli ein wichtiger Lostag.

Die bekannteste Siebenbürgertag-Regel lautet: "Wie das Wetter am Siebenbrüdertag, es sieben Wochen bleiben mag." Andere Varianten sagen: "Wie die sieben Brüder das Wetter gestalten, so soll es noch sieben Wochen halten" und "Ist Siebenbrüder ein Regentag, so regnet‘s noch sieben Wochen danach".

Wettervorhersage

Derzeit ist noch zu früh für eine Vorhersage. Die ersten Prognosen sehen vor, dass das Wetter sommerlich werden wird. Aber eine genauere Vorhersage kann erst in den kommenden Tagen getroffen werden.

Was ist am Siebenbrüdertag passiert?

Am 10. Juli wird an die sieben Söhne der heiligen Felicitas, die der Überlieferung nach im 2. Jahrhundert unter Kaiser Antoninus in Rom gemeinsam mit ihrer Mutter den Märtyrertod starben, gedacht. Die Söhne heißen laut der Überlieferung lexander, Felix, Januaris, Martialis, Philippus, Silvanus und Vitalis.