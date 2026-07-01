Liveticker
Akutwarnung: So ist die aktuelle Unwetter-Lage
Am Mittwoch breiten sich laut GeoSphere Austria von Norden kommend heftige Gewitter über weite Teile der Steiermark aus. Das Land gab eine offizielle Akutwarnung heraus, nachdem sich die historische Hitzewelle, die 13 Tage anhielt, mit dieser Kaltfront schlagartig verabschiedet. Die Behörde warnt vor einer deutlichen Verschärfung der Wetterlage durch herabfallende Äste, umfallende Bäume und mögliche Stromausfälle.
Auch interessant
Unwetterwarnung für die Steiermark
Für den Großteil der Steiermark gilt eine orange Unwetterwarnung. Es ist mit lokalen Unwettern, Hagel und Sturmspitzen von 80 bis 100 km/h zu rechnen. Das Land Steiermark rät, sich von Bächen und kleineren Fließgewässern fernzuhalten, da diese rasch anschwellen können. Zudem sollten Partyzelte gesichert und Markisen eingezogen werden. Im Straßenverkehr wird aufgrund von aquaplaning-gefährdeter Fahrbahnen und schlechter Sicht zu erhöhter Vorsicht und reduzierter Geschwindigkeit geraten.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Akutwarnung auch für Teile Kärntens
Für weite Teile der Steiermark gelten wie für Teile Kärntens (vor allem Bezirk St. Veit an der Glan) eine Akutwarnung wegen der Gewitterfront.
Gefahr durch Gewitterzellen
Auch in anderen Teilen Österreichs, von Kärnten bis ins Burgenland sowie in Niederösterreich und Wien, besteht weiterhin Unwettergefahr. Der Wetterdienst warnt vor gefährlichen Sturmböen und wolkenbruchartigem Regen. Eine Zelle in Neudorf/Landsee brachte kürzlich 70 Liter Regen pro Quadratmeter und Böen von 77 km/h. Auch der private Wetterdienst UWZ berichtet von extremen Regenmengen und kleinräumigen Überflutungen. Die Behörden raten, während der Gewitter sichere Gebäude aufzusuchen und offene Fenster zu schließen.
+++ LIVE-Ticker +++
Aktuelle Zugrichtungen der Gewitterzellen über Österreich
Eine Karte des Wetter-Portals "kachelmannwetter.com" zeigt die aktuellen Zugrichtungen und Einstufung der Gewitter.
Baum stürzte auf Bundesstraße
Pongau, Salzburg: Die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt rückte zu einem Unwetter-Einsatz aus. Ein Baum war auf die B93 gestürzt.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Unwetter-Einsatz in Sieghartskirchen
Die Feuerwehr Sieghartskirchen (Bezirk Tulln, NÖ) berichtet von einem Unwetter-Einsatz. Aufgrund des starken Regen wurden mehrere Kanaldeckel gehoben - dadurch wurden die Straße überflutet.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Regen half Löschmannschaften
Der Waldbrand in einem steilen, schwer zugänglichen Bereich am Arikogel in Ebensee (Bezirk Gmunden), der seit Dienstag Feuerwehr, Bergrettung und Polizei in Atem hielt, ist nach einem Regen am Mittwochnachmittag gelöscht. Das teilte das Bezirksfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage mit.
Das Feuer betraf rund 350 Quadratmeter. Am Dienstag waren rund 80 Helfer, etliche Löschfahrzeuge sowie zwei Hubschrauber im Einsatz gestanden. Am Abend war der Brand weitgehend unter Kontrolle, am Mittwoch loderten aber immer wieder Glutnester auf. 55 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, diese zu bekämpfen. Mittwochnachmittag erhielten sie dann Unterstützung von oben: Der einsetzende Regen löschte die verbliebenen Brandstellen endgültig ab.
Akutwarnung des Landes Steiermark
Das Land Steiermark warnt vor Unwettern: "Lokal sind mehr als 50 mm Regen in kurzer Zeit möglich."
Das Land rät: "Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:
- Wälder und Parkanlagen meiden.
- Abstand zu Bächen und kleineren Fließgewässern halten.
- Steile und exponierte Hänge aufgrund möglicher Hangrutschungen meiden.
- Aktuelle Wetterwarnungen verfolgen und Anweisungen der Behörden sowie Einsatzkräfte beachten.
Wir ersuchen alle Bürgerinnen und Bürger, die Warnungen ernst zu nehmen und sich umsichtig zu verhalten. Durch rechtzeitige Vorsorge können Gefahren reduziert und Schäden minimiert werden."
Hier gilt eine orange Gewitter-Warnung
Der österreichische Wetterdienst GeoSphere Austria warnt: "Im Vorfeld einer markanten Kaltfront entwickeln sich einige Gewitter. Örtlich eng begrenzt können diese heftig ausfallen, es sind dabei kräftiger Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel lokal möglich."
Sturm überrascht Reisegruppe mit Kajaks und Kanus
Mehrere Menschen sind am Mittwochnachmittag in der Nähe des Kraftwerks Ybbs-Persenbeug (Bezirk Melk) aus der Donau gerettet worden. Nach Angaben von Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich dürften sie gekentert sein, als sie in einer Reisegruppe mit Kajaks und Kanus unterwegs gewesen waren. Betroffen waren demnach acht Menschen, unter ihnen auch zwei Kinder. Verletzte gab es nicht.
Ereignet hatte sich der Vorfall laut Gutlederer gegen 16.00 Uhr. Sturm und Regen zogen auf und dürften die rund 60-köpfige Reisegruppe auf der Donau überrascht haben.
Die acht gekenterten Personen wurden mit einem Arbeitsboot der Viadonau sowie durch die Feuerwehr aus dem Wasser gerettet. Durchwegs lagen nach Angaben von Gutlederer bei den Betroffenen leichte Unterkühlungen vor. Das Rote Kreuz versorgte die Geretteten deshalb mit Decken. Im Einsatz standen zudem der Arbeiter-Samariterbund, die Wasserrettung und die Polizei. Die übrigen Mitglieder der Reisegruppe wurden in Begleitung von Feuerwehr-Booten in Sicherheit gebracht.
Extreme Regenmengen
Südlich von Wiener Neustadt gab es heute bereits einen wolkenbruchartigen Regen - Hagel inklusive.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Starkregen und Hagel
Am Alpenostrand gehen heftige Gewitter nieder, wie der private Wetterdienst "uwz" berichtet.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden