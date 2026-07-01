Akutwarnung: So ist die aktuelle Unwetter-Lage

Ein historischer Hitzeschock endet abrupt. Der Süden und Osten stellen sich auf heftige Gewitter mit Hagel und Sturm ein. Alle Infos im oe24-Liveticker.

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Am Mittwoch breiten sich laut GeoSphere Austria von Norden kommend heftige Gewitter über weite Teile der Steiermark aus. Das Land gab eine offizielle Akutwarnung heraus, nachdem sich die historische Hitzewelle, die 13 Tage anhielt, mit dieser Kaltfront schlagartig verabschiedet. Die Behörde warnt vor einer deutlichen Verschärfung der Wetterlage durch herabfallende Äste, umfallende Bäume und mögliche Stromausfälle.

Unwetterwarnung für die Steiermark

Für den Großteil der Steiermark gilt eine orange Unwetterwarnung. Es ist mit lokalen Unwettern, Hagel und Sturmspitzen von 80 bis 100 km/h zu rechnen. Das Land Steiermark rät, sich von Bächen und kleineren Fließgewässern fernzuhalten, da diese rasch anschwellen können. Zudem sollten Partyzelte gesichert und Markisen eingezogen werden. Im Straßenverkehr wird aufgrund von aquaplaning-gefährdeter Fahrbahnen und schlechter Sicht zu erhöhter Vorsicht und reduzierter Geschwindigkeit geraten.

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Akutwarnung auch für Teile Kärntens

Für weite Teile der Steiermark gelten wie für Teile Kärntens (vor allem Bezirk St. Veit an der Glan) eine Akutwarnung wegen der Gewitterfront.

Gefahr durch Gewitterzellen

Auch in anderen Teilen Österreichs, von Kärnten bis ins Burgenland sowie in Niederösterreich und Wien, besteht weiterhin Unwettergefahr. Der Wetterdienst warnt vor gefährlichen Sturmböen und wolkenbruchartigem Regen. Eine Zelle in Neudorf/Landsee brachte kürzlich 70 Liter Regen pro Quadratmeter und Böen von 77 km/h. Auch der private Wetterdienst UWZ berichtet von extremen Regenmengen und kleinräumigen Überflutungen. Die Behörden raten, während der Gewitter sichere Gebäude aufzusuchen und offene Fenster zu schließen.