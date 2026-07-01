Gewitter-Warnung
Schwere Unwetter treffen auf den Osten
Für weite Teile Österreichs gilt am heutigen Mittwoch bis 21 Uhr eine orange Gewitterwarnung. Im Vorfeld einer markanten Kaltfront bilden sich von Kärnten bis ins Burgenland, in Niederösterreich und möglicherweise auch in Wien immer mehr Gewitter. In der überhitzten Luft fallen diese laut aktuellen Meldungen des "ORF Wetter" teilweise heftig aus.
Gefahr durch schwere Sturmböen
Die Unwetter bringen nicht nur wolkenbruchartigen Regen, sondern streckenweise auch Hagel. Vor allem gefährliche Sturmböen sorgen für eine Bedrohung. Geschwindigkeiten von über 80 km/h sind am Mittwoch noch möglich, oft sogar schon bevor das eigentliche Gewitter überhaupt eintrifft. Wie extrem die Lage punktuell sein kann, zeigte sich in Neudorf/Landsee: Dort brachte eine Unwetterzelle binnen weniger Minuten 70 Liter Regen auf den Quadratmeter und eine Sturmböe von 77 km/h.
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Massive Auswirkungen auf den Verkehr
In den betroffenen Gebieten muss mit massiven Einschränkungen gerechnet werden. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Behinderungen zu rechnen, zudem herrscht stark erhöhte Unfallgefahr durch Seitenwind, Aquaplaning und schlechte Sicht. Straßen können aufgrund von Muren, umgestürzten Bäumen oder Unterspülungen völlig unpassierbar werden. Auch überflutete Unterführungen, Keller und Garagen sowie über die Ufer tretende Bäche sind laut der meteorologischen Beschreibung mögliche Folgen.
Schutz vor Blitz und Sturm
Das Risiko von Stromausfällen ist gegeben, da umgestürzte Bäume oder Blitzschläge die Leitungen kappen können. Der Wind kann außerdem Gegenstände herumwirbeln, große Äste abreißen und Dachziegel herunterfallen lassen oder Vordächer beschädigen. "ORF Wetter" rät dringend dazu, sich in einem sicheren Gebäude aufzuhalten und dort das Ende der Unwetter abzuwarten. Offene Fenster sollten geschlossen, lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen gesichert werden. Bei Autos wird im Vorfeld zudem ein entsprechender Hagelschutz empfohlen.
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