Schwere Unwetter treffen auf den Osten

Heftige Unwetter bedrohen weite Teile im Osten und Süden Österreichs. Es herrscht Gefahr durch Starkregen, Hagel und gefährliche Sturmböen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für weite Teile Österreichs gilt am heutigen Mittwoch bis 21 Uhr eine orange Gewitterwarnung. Im Vorfeld einer markanten Kaltfront bilden sich von Kärnten bis ins Burgenland, in Niederösterreich und möglicherweise auch in Wien immer mehr Gewitter. In der überhitzten Luft fallen diese laut aktuellen Meldungen des "ORF Wetter" teilweise heftig aus.

Unwetter-Warnkarte des Wetterdienstes "GeoSphere Austria" für Österreich. © GeoSphere Austria

Gefahr durch schwere Sturmböen

Die Unwetter bringen nicht nur wolkenbruchartigen Regen, sondern streckenweise auch Hagel. Vor allem gefährliche Sturmböen sorgen für eine Bedrohung. Geschwindigkeiten von über 80 km/h sind am Mittwoch noch möglich, oft sogar schon bevor das eigentliche Gewitter überhaupt eintrifft. Wie extrem die Lage punktuell sein kann, zeigte sich in Neudorf/Landsee: Dort brachte eine Unwetterzelle binnen weniger Minuten 70 Liter Regen auf den Quadratmeter und eine Sturmböe von 77 km/h.

Massive Auswirkungen auf den Verkehr

In den betroffenen Gebieten muss mit massiven Einschränkungen gerechnet werden. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Behinderungen zu rechnen, zudem herrscht stark erhöhte Unfallgefahr durch Seitenwind, Aquaplaning und schlechte Sicht. Straßen können aufgrund von Muren, umgestürzten Bäumen oder Unterspülungen völlig unpassierbar werden. Auch überflutete Unterführungen, Keller und Garagen sowie über die Ufer tretende Bäche sind laut der meteorologischen Beschreibung mögliche Folgen.

Schutz vor Blitz und Sturm

Das Risiko von Stromausfällen ist gegeben, da umgestürzte Bäume oder Blitzschläge die Leitungen kappen können. Der Wind kann außerdem Gegenstände herumwirbeln, große Äste abreißen und Dachziegel herunterfallen lassen oder Vordächer beschädigen. "ORF Wetter" rät dringend dazu, sich in einem sicheren Gebäude aufzuhalten und dort das Ende der Unwetter abzuwarten. Offene Fenster sollten geschlossen, lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen gesichert werden. Bei Autos wird im Vorfeld zudem ein entsprechender Hagelschutz empfohlen.