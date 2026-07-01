Kenterten
Reisegruppe aus der Donau gerettet
Nach Angaben von Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich dürften sie gekentert sein, als sie in einer Reisegruppe mit Kajaks und Kanus unterwegs gewesen waren. Betroffen waren demnach acht Menschen, unter ihnen auch zwei Kinder. Verletzte gab es nicht.
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Ereignet hatte sich der Vorfall laut Gutlederer gegen 16.00 Uhr. Sturm und Regen zogen auf und dürften die rund 60-köpfige Reisegruppe auf der Donau überrascht haben.
Die acht gekenterten Personen wurden mit einem Arbeitsboot der Viadonau sowie durch die Feuerwehr aus dem Wasser gerettet. Durchwegs lagen nach Angaben von Gutlederer bei den Betroffenen leichte Unterkühlungen vor. Das Rote Kreuz versorgte die Geretteten deshalb mit Decken. Im Einsatz standen zudem der Arbeiter-Samariterbund, die Wasserrettung und die Polizei. Die übrigen Mitglieder der Reisegruppe wurden in Begleitung von Feuerwehr-Booten in Sicherheit gebracht.
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